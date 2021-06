Carlos Tevez, el último emblema de Boca

Carlitos se despidió y el Xeneize se queda sin héroes. Es el fin de una era para el club y el principio del fin para otra generación de futbolistas.

Mucho podrá decirse de Carlos Tevez ahora que anunció su despedida. Hasta sus más grandes detractores intentarán decorar las críticas, en un intento de empatizar con aquellos que atraviesan el luto lógico de que el póster ya no juegue más. La muerte, dicen, dignifica. Esto, claro, no es tan grave. Pero ya no verlo más dentro de una cancha revalorizará, sin dudas, lo que fue: acaso uno de los más grandes futbolistas argentinos del siglo XXI.

Para algunos bueno, para otros malo y para la mayoría regular, los últimos años de Carlitos quedarán marcados por los altibajos que vivió en el club. Desde el título del 2015 y aquel regreso de novela a Bombonera llena -un logro que no ostenta ninguno-, hasta su gol a Gimnasia para robarle la Superliga a River, el Apache fue titular, suplente, adorado y despreciado. Pero en Brandsen 805 siempre hubo algo claro: no habrá nadie como él. Ya no hay más emblemas de la época dorada. Él era el último.

"Siempre le hice caso a mi corazón". Tevez. pic.twitter.com/VCIFrRK26a — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 5, 2021

Es cierto que le faltó la tan ansiada Séptima para poder sentarse en la mesa redonda de los superhéroes xeneizes. Qué injusto que un título marque tanto su categoría: lo cierto es que será difícil ver a un jugador tan bueno como él. Tevez, como todo crack jovencito, supo ser el heredero de Maradona antes de que aparezca Messi como el nuevo Mesías. Y junto con Agüero, formaron una Santa Trinidad que triunfó en Europa durante casi toda la segunda década de los 2000.

Tiene 29 títulos en sus vitrinas, entre los cuales se encuentra la Libertadores, la Champions, la Intercontinental, el Mundial de Clubes, la Premier League y la Serie A. Compartió vestuario con Leo y con Cristiano. Fue el jugador del pueblo, una etiqueta demasiado pesada que se le terminó volviendo en contra. ¿Qué más? El ¿retiro? de Tevez es el fin de una era para Boca. Y el principio del fin para toda otra generación de futbolistas que supieron ser los mejores.