Carlos Romero y su expectativa sobre Da Luz

El técnico campeón tiene buenas referencias del sustituto de Waldemar Acosta.

El uruguayo Gonzalo da Luz, no llega con las mejores expectativas al fútbol salvadoreño, ya que en la Segunda División de Guatemala no le fue del todo bien, pero pese a esto fue contratado por el Águila.

En conversación con el periódico el Gráfico, Carlos Romero, técnico del Águila expresó: “En alguna medida me generó duda su contratación, soy sincero en decirlo porque ya tuve la experiencia con Richard Mercado, en alguna medida los videos no son fiables, hablamos a un amigo que nos brindó buenas recomendaciones de Gonzalo, estamos analizando sus videos”.

Así mismo, el entrenador del campeón nacional agregó: “Espero tenerlo en los próximos días para su adaptación al país y a mi manera de trabajar. Me sorprendió su contratación, siempre hay dudas en estos casos, no tenía desde un inicio mi aval, es natural, los representantes hablan muy bonito de sus jugadores, de repente en el camerino no es así”.