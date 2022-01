Carlos Rodríguez, la promesa que salió de su zona de confort para convertirse en una realidad

Los números son solo eso: datos de situaciones particulares que de una u otra manera nos ayudan a entender el juego. Pero muchas veces son insuficientes para interpretar de manera correcta lo que sucede en el campo. En el Clausura 2022, por ejemplo, Carlos Rodríguez acumula dos goles y hasta el momento es el goleador de Cruz Azul; sin embargo, el buen inicio del mediocampista mexicano dice mucho más que el acierto que tuvo la Máquina al concretar su fichaje en el mercado de pases.

No son los dos goles que hizo ante Tijuana y Juárez, ni lo bien que se ha adaptado al esquema del equipo que dirige Juan Reynoso. El nivel mostrado por Charly habla de la valiente decisión que tomó al salir de la zona de confort que tenía en Rayados de Monterrey, para dar un salto de calidad en la Liga MX, mantenerse en el ojo del Tata Martino en este año mundialista y consolidarse de una buena vez como lo que es: uno de los volantes más talentosos del futbol mexicano y no la eterna promesa.

Aunque tuvo un crecimiento interesante bajo la conducción del Vasco Aguirre, Carlos Alberto cuenta con un potencial que lo obliga a dejar el anonimato al que muchas veces lo condena su posición en el campo. Es así como el mediocampista mexicano ha comenzado con el pie derecho su participación en el Clausura 2022 y asumir el protagonismo que tanta falta le hacía en este momento, cuando la Selección mexicana se juega su presencia en el Mundial de Qatar 2022.

La situación en el mediocampo del Tri es sumamente preocupante, pues se trata de una zona en la que el Tata Martino necesita jugadores que aporten a ese recambio generacional que cada vez se hace más urgente. La gran ventaja de Charly es el importante recorrido internacional que tiene sobre sus espaldas, pues se trata de un volante que cuenta con la plena confianza del estratega argentino, que ha estado en las citas decisivas y que conoce muy bien el modelo de juego de la Selección mexicana.

Los volantes del combinado azteca no pasan por su mejor momento en Europa. El caso de Héctor Herrera es un gran ejemplo, pues está prácticamente 'borrado' del Atlético de Madrid y no cuenta con el ritmo de competición que necesita el Tri. La versión actual del mediocampista colchonero no es la mejor y aunque su experiencia es fundamental en la Selección mexicana, Martino requiere de jugadores que atraviesen por un gran momento para evitar más sorpresas en el Octagonal.

Algo similar sucede con Andrés Guardado. Aunque el Principito cuenta con mayor regularidad en el Betis y a veces tiene la oportunidad de ser parte del once inicial, las lesiones siempre aparecen para cortar el ritmo del ex Atlas y Martino sí o sí necesita un plan B. El calendario de este año está sumamente comprimido y las variantes pueden marcar la diferencia en el camino del Tri, que debe mantenerse preparado para cualquier escenario que se presente en los próximos meses.

Mientras tanto, Charly hace su parte. Tuvo la determinación de dar un paso al frente y afrontar el Clausura 2022 con la importancia que requiere a nivel personal. Ya son dos goles en sus dos primeros partidos con Cruz Azul y se proyecta como uno de los grandes jugadores a seguir en la Liga MX. Gran noticia para el Tata y por supuesto para el propio Rodríguez, quien es consciente de que finalmente llegó el momento de trascender y convertirse en ese referente que todos esperan.