Capello: "En el Barça, Lautaro Martínez sería un suplente más"

El técnico italiano concedió una entrevista a "La Gazzetta dello Sport"

Su voz es una de las más autorizadas en el fútbol y cuando habla, lo hace alto y claro. Fabio Capello, uno de los mejores entrenadores de la historia, ha concedido una entrevista al diario italiano "La Gazzetta dello Sport", donde ha hablado de los terribles efectos del Covid-2019 en y sus efectos en la serie A, pero donde también se ha referido a la actualidad de los equipos españoles.

Capello, ex entrenador del y campeón de dos Ligas (1997 y 2007), considera que el único club español que no saldrá destrozad" de la pandemia del coronavirus es el conjunto madridista, mientras que o Atlético Madrid "van a sufrir mucho".El italiano asegura "me parece que, a nivel económico, en el único equipo que no saldrá destrozado de esta pandemia es el Real Madrid" comentó, para después explicar que "Barcelona y van a sufrir mucho", profetizó.

También quiso analizar cómo se planteará el futuro mercado de fichajes después de la pandemia: "El mercado será revolucionado. Se habían alcanzado cantidades absurdas para los fichajes. Regresaremos a un nivel más razonable. Serán necesarios directivos inteligentes para arreglar el sistema. El egoísmo puede ser fatal", afirmó Capello.

El técnico también quiso referirse al posible fichaje del argentino Lautaro Martínez, delantero del , por el Barcelona. Cuando le preguntaron, Capello comentó: "Si yo fuera él, me quedaría en el Inter, porque en el Barça sería un suplente", dijo. Además, explicó que sería bueno para Lautaro seguir en el Inter, formando parte del equipo de Antonio Conte, para seguir con su crecimiento progresivo como delantero.

Por último, también dijo que el Milán todavía "tiene a Ibrahimovic" y que le encanta el delantero Harry Kane, del que llegó a comentar que "por Kane si haría una locura"