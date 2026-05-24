La última jornada de la Serie A se vio empañada el domingo por la noche por graves disturbios en torno al partido entre el Torino y la Juventus. El inicio del Derby della Mole estaba previsto para las 20:45 horas, pero se pospuso en el último momento tras estallar disturbios fuera del estadio entre grupos de aficionados. Un aficionado de la Juventus resultó gravemente herido y fue hospitalizado con lesiones en la cabeza. Tras ello, el sector más radical de la afición de la Juventus exigió a sus jugadores que no saltaran al campo.

Las tensiones empezaron horas antes en los alrededores del Stadio Olimpico Grande Torino, donde ultras de ambos equipos se enfrentaron y la policía intervino con gas lacrimógeno para contenerlos.

Varias personas resultaron heridas; la más grave, un hincha de la Juventus de 45 años con traumatismo craneal, fue hospitalizado en estado crítico, aunque más tarde se descartó peligro para su vida.

La noticia generó inquietud en la grada visitante, donde se coreó insistentemente que no se jugara el partido. Parte de la afición de la Juventus abandonó temporalmente sus asientos para reunirse fuera del estadio, mientras los jugadores se acercaron a su grada para evaluar la situación.

El capitán de la Juventus, Manuel Locatelli, habló con los ultras, pero estos mantuvieron su exigencia de aplazar el partido en solidaridad con el herido. Finalmente, ambos equipos regresaron a los vestuarios y no salieron para el inicio previsto.

Según los periodistas presentes, los servicios de seguridad temen una invasión del campo desde la grada visitante. Por ahora no se sabe si el partido se jugará el domingo. La Juventus se juega mucho: si gana, aún puede lograr un puesto en la Liga de Campeones.