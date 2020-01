¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Siboldi en Cruz Azul?

Si la Máquina no mejora su situación en el Clausura 2020, próximamente podrían tener un cambio en el timón.

La llegada de Robert Dante Siboldi nunca representó el revulsivo que buscaba a través del banquillo. En 13 partidos dirigidos para la causa Celeste, solo se ha podido llevar tres triunfos, números que lo colocan cerca del abismo.

Incluso, el mismo técnico uruguayo sabe que su puesto está en peligro, no atreviéndose a asegurar que permanecer en la Noria: “Pregúntale a la directiva, a mí no me preguntes, yo estoy trabajando para ganar”, dijo después de la derrota contra .

Los aficionados de la Máquina ya se preguntan si el club tiene un plan alternativo para el banquillo, pensando que algunas opciones que agradaron en el pasado como Sebastián Beccacece o Antonio Mohamed tienen empleo en este momento.

A continuación, en Goal presentamos a los estrategas que suenan para dirigir a Cruz Azul, agregando cada nueva opción que se mencione en la órbita Azul.

Rafa es un técnico que agrada a la institución Celeste, mencionándose en repetidas ocasiones su nombre para dirigir al club Celeste. Actualmente se encuentra sin trabajo y esperando una oportunidad para mostrar su capacidad.

LUIS FELIPE SCOLARI

Fox Sports aseguró hace algunos días que Felipao fue ofrecido a Cruz Azul, que estaría meditando la contratación del Campeón del Mundo en 2002. La información llegó a nuestro país, pero jamás se pudo confirmar como candidato.