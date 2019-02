"¿Busco la tarjeta?" - Las imágenes que comprometen la versión de Ramos sobre su amarilla

Continúa la polémica en torno a la amarilla que Sergio Ramos vio ante el Ajax, en el partido de ida los octavos de final de la Champions League. Faltaba apenas un minuto para cumplir el tiempo reglamentario cuando el defensa del Real Madrid recibió tarjeta por una falta contra Dollberg. Una cartulina que le impide jugar la vuelta, pero que le permitirá estar 'limpio' para los cuartos de final.

"Bueno, sí, para que te voy a engañar. La verdad que viendo el resultado es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así", había dicho Ramos en primera instancia, admitiendo que la amarilla fue premeditada. Luego rectificó sus palabras y aclaró sus dichos en zona mixta.

Sin embargo, unas imágenes emitidas este jueves por GOL ponen en duda aquella rectificación del ex jugador del Sevilla. Y es que, después del 1-2 conseguido por Marco Asensio, se lo puede ver a Ramos mirar al banquillo y hablar con Modric y Nacho. "Tarjeta", dice Sergio. Enseguida, mira al banquillo, hace el gesto con la mano, silba y pregunta: 'Tarjeta, ¿la busco?'.

Cabe recordar que el Real Madrid ya fue sancionado precisamente en Ámsterdam años atrás porque UEFA entendió que había una premeditación en forzar amonestaciones y, en consuencia, sanciones.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp