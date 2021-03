Bryan Gil, un rayo de luz en España

La media hora de su debut eclipsó incluso la de Pedri, el chico de moda, recibido en el fútbol de selecciones con marcaje al hombre. Sólo él regateó.

El 65' del España-Grecia es el minuto de oro de la historia de Pedri y Bryan Gil, pero hay confianza en que más adelante pueda ser también uno de los de la Selección. Los dos chavales, 18 y 20 años, traían aire fresco, y el del futbolista del Eibar fue un huracán. Con el '9' a la espalda, su verticalidad y esa elegancia bien mezclada con potencia mejoraron a los de Luis Enrique, que sin embargo lamentaron en el 1-1.

Ya con empate, Bryan Gil salió para desatascar a un equipo que se veía tan superior que no sabía cómo aprovecharlo. En 30 minutos, contando con el tiempo extra, en los que arriesgó como exigía el resultado, dio 23 pases con un 86,95% de precisión y registró un 100% de acierto en sus tres regates intentados, los únicos de los de Luis Enrique. Tocó la pelota 37 veces y, aunque perdió ocho balones, recuperó tres y dejó dos anticipaciones.

La puesta en escena fue la de un jugador que ha llegado para quedarse. Su progresión, con el Eibar como trampolín, está siendo rapidísima. Hace nada, en octubre de 2020, se estrenó con asistencia con la Sub-21, con la que disputó dos partidos más, y ahora apunta a la Eurocopa de este verano.

El recuerdo de Bryan Gil a su abuelo

Bryan analizó para los medios oficiales de la Federación su primera noche inolvidable con su país, acordándose de una persona muy especial para él: "Estoy muy feliz, por el debut, por la confianza que me ha dado el míster y por cómo me han acogido mis compañeros, pero un poco jodido por el resultado. ¿Mi reacción a la convocatoria? Como no me esperaba nada y no sabía nada, lo que me salió fue llorar cuando me enteré, ya que esto era un objetivo mío y de mi abuelo, que en paz descanse".

¡Acompañamos a @11BryanGil en su debut!



"Llegar a la @SeFutbol era un objetivo para mí y para mi abuelo, que en paz descanse. Se lo dedico a él".



"Voy a enmarcar la camiseta firmada por mis compañeros. Será un recuerdo para toda mi vida".

Luis Enrique, satisfecho

Luis Enrique, por su parte, le reconoció los méritos a una de sus nuevas incorporaciones. "Bryan Gil estuvo bien, desbordó y centró", valoró. También se refirió a Pedri, explicando que "tuvo mala suerte, le marcaron al hombre". Y les supuso a ambos un buen futuro en sus planes: "Habrá más ocasiones para que vistan la camiseta de España".