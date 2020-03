Brayan Gil: “Es una experiencia bonita la verdad”

El delantero del Genk comentó cómo le ha ido en sus primeros meses en el club belga.



Brayan Gil, quien terminó con 16 goles el torneo Apertura 2019, vistiendo la camisa de FAS, lleva sus primeros meses en el fútbol de y de eso habló en las últimas horas.

“Es una experiencia bonita la verdad, pero a la vez es difícil estar lejos de la familia. Es duro el cambio de horario, es algo que afecta un poco”, indicó el delantero en conversación con el Grupo Dutriz.

También explicó que no tiene contacto con el cuerpo técnico del equipo de reservas donde juega: “Pues con ellos no he hablado mucho. Siempre después del entrenamiento solamente el saludo y después nos toca irnos para la casa. Hay un microbús que nos pasa a recoger y luego nos lleva a la casa, entonces por el momento tengo poco contacto con ellos”