“Bravo cree estar por encima de todo el plantel”: El nuevo quiebre en La Roja

Las declaraciones del otrora capitán pidiendo el regreso de Marcelo Díaz habrían molestado a los históricos de la Selección. "Volvió el soberbio".

Luego de la derrota por 2-1 frente a Honduras, el arquero del Claudio Bravo aprovechó las cámaras para realizar una inesperada petición: el regreso de Marcelo Díaz a la Selección Chilena. "Es un jugador muy valioso e importante, hay que tenerlo. Para clasificar al Mundial necesitamos a todo el mundo y a mí me encantaría tenerlo acá porque es un gran jugador", aseguró.

En esa misma línea, el formado en se refirió al conflicto que mantiene con Arturo Vidal y Gary Medel, pero prefirió no seguir polemizando. “Creo que no hay que seguir levantando polémica, hablar de esto no es lo más sano”, apuntó.

Mientras que respecto a la capitanía en La Roja, el oriundo de Viluco aclaró que la decisión la tomó Reinaldo Rueda al nombrar a Paulo Díaz. “No hablé con él, fue su decisión. Es un distintivo solamente, la faceta que le corresponde a uno. No lo veo como un desmedro, me lo tomó con tranquilidad a esta altura”, dijo.

Estas palabras no habrían pasado inadvertidas entre los referentes del representativo criollo. Y es que, según publicó El Mercurio, sus declaraciones bastaron para volver a generar un foco de conflicto al interior del camarín.

Fiel al matutino, desde "el grupo más fuerte del combinado nacional", dispararon contra el meta: "Volvió el verdadero Bravo, el Bravo más soberbio, el que cree estar por encima de todos los compañeros". De todas maneras, reconocieron que dentro de la cancha el otrora capitán marcó diferencias: "Hoy, está por sobre Gabriel Arias", detallaron.

Por lo mismo, aseguran que el técnico colombiano no le dio la jineta. “Podrás atajar pero no ser capitán”, contaron desde la interna. Debido a esto, se le ofreció la cinta a Charles Aránguiz. Pero el volante del desistió ya que “sabía que nunca más sería el capitán cuando estén todos los nominados”, según contaron fuentes al interior de La Roja.

Pese a las diferencias que existen, el DT caleño tendría decidido reunir a Vidal y Bravo en la fecha FIFA de octubre, incluso los que han sido excluidos. "Rueda los llamará a todos. Incluso a los renegados. Es decir, si algún jugador le plantea que no puede estar en los próximos partidos, el entrenador igual lo nominará", informó, por su parte, La Tercera.