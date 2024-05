Boletos del América vs Cruz Azul por la Final del Clausura 2024 de la Liga MX ¿dónde comprar y precios?

En un duelo sumamente emocionante, América y Cruz Azul se jugarán todo por el título del Clausura 2024. Esta podría ser la serie más emocionante entre ambos conjuntos de los últimos años, pues ambos equipos viven un gran presente con André Jardine y Martín Anselmi respectivamente.

El partido de ida de la final se jugará en el Ciudad de los Deportes, debido a que la Máquina terminó en segundo lugar de la tabla general. Para la vuelta, el Estadio Azteca será el escenario que defina al campeón del torneo.

A continuación, en GOAL te contamos cómo adquirir tus boletos para el Clásico Nacional entre Chivas y América:

Contenidos

IDA

El duelo de ida se llevará a cabo el jueves, 23 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

VUELTA

El compromiso de vuelta se jugará en domingo, 26 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca.

A través de la cuenta oficial de Cruz Azul en redes sociales, los Celestes anunciaron, que a partir de las 3:33 PM, tiempo del centro de México, se pondrá a disposición el boletaje para la ida de la gran final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

SITIO OFICIAL DE TICKETMASTER PARA ADQUIRIR TUS BOLETOS

FINAL VUELTA:

Por su parte, las Águilas informaron que la preventa será exclusiva para tarjetahabientes Azulcremas a partir del próximo martes 21 de mayo en punto de las 11:00 AM, tiempo del centro de México. En caso de que los boletos no se agoten en preventa, la venta al público general será a partir del miércoles 22 de mayo en punto de las 11:00 AM.

SITIO OFICIAL DE TICKETMASTER PARA ADQUIRIR TUS BOLETOS