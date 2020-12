Boca vs. River, ¿quién cerró mejor el inédito 2020?

El Xeneize y el Millonario le pusieron punto final a un año en el que no se vieron las caras, pero protagonizarán el inicio del siguiente.

Desde al menos un lustro que en , y por qué no en todo el continente, River y Boca se presentan como los claros dominadores. El Millonario alcanzó por cuarta vez consecutiva las semifinales de la -y la quinta sobre sus últimas seis participaciones, ya que fue eliminado en octavos en 2016-, mientras que el Xeneize lo logró por tercera vez -y la cuarta en sus últimas cuatro participaciones, ya que no estuvo en 2017-. No hubo virus que pueda frenar a las dos potencias que, en vez de cerrar el año compitiendo entre sí como viene sucediendo, protagonizarán el inicio de un esperanzador 2021.

Hay un dato incontrastable y que debe ser mencionado de entrada: la Superliga que los de Miguel Ángel Russo le ganaron a los de Marcelo Gallardo allá por marzo, justo antes de que estallara la pandemia en el país. En un 2020 parejísimo, el título que se definió a lo largo de los primeros meses del 2020 -el único que los equipos del fútbol argentino pusieron en juego- en un extenso Superclásico que duró varias fechas, bien podría ser el diferencial que permitiría inclinar la balanza más hacia un lado que hacia el otro.

Pero sin tener en cuenta ello, las estadísticas hablan de una temporada por demás extraña y, acaso, más similar de los últimos tiempos:

- BOCA RIVER Partidos jugados 27 27 Partidos ganados 19 20 Partidos empatados 5 5 Partidos perdidos 3 2 Goles convertidos 46 60 Goles recibidos 10 21 Vallas invictas 17 12

Como se puede observar, ambos ganaron y perdierdon prácticamente la misma cantidad de partidos, pero se diferenciaron mucho en la cantidad de goles, tanto realizados como recibidos: River sacó una gran distancia gracias a las dos palizas ante Deportivo Binacional en la fase de grupos (8-0 y 0-6) y en el choque de vuelta por los cuartos de final ante Nacional (2-6); mientras que a Boca, de la mano de un imbatible Esteban Andrada -y Agustín Rossi-, apenas pudieron meterle 10 tantos, lo que da un promedio de alrededor de un un gol cada tres encuentros. Además, solo le convirtió más de una vez (1-2) y jamás cayó por más de un gol de diferencia.

Por otro lado, el Xeneize arrancó el año más derecho que el Millonario: luego de empatar en el debut de Russo ante Independiente, hilvanó seis triunfos de manera consecutiva, mientras que los de Gallardo también lograron seis, pero empataron dos veces, cediéndole así la cima a su rival en la última fecha de la Superliga 2019/20. En la post pandemia, la historia se dio vuelta, siendo más favorable para los de Núñez, con 13 victorias contra 10 y sin problemas para superar a Athletico Paranaense y al Bolso en la Libertadores. Los de la Ribera, entre tanto, tuvieron un noviembre/diciembre complicado, con cuatro derrotas en ocho cotejos, lo que los obligó a definir por penales la serie de octavos de final ante Internacional y a tener que dar vuelta la llave de cuartos en La Bombonera ante Racing.

El 2020 llega a su fin sin Superclásico por primera vez en 91 años. Para encontrar algo igual, hay que remontarse a 1929, la única vez que ambos compartían la misma categoría y no se vieron las caras. Pero el 2021 promete: habrá clásico de entrada y, por qué no, una nueva final internacional entre ambos ni más ni menos que en el Maracaná. Como para olvidarse rápidamente y volver a disfrutar el choque más importante de Argentina y, últimamente, de Sudamérica.