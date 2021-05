Boca, recargado: un equipo sin descanso

Seis de once futbolistas llevan cinco o más partidos consecutivos como titulares. Con la clasificación asegurada, ¿es momento de la rotación?

"La Liga Profesional debe entender que los equipos necesitan jugar Libertadores y Sudamericana. No pueden jugar cada 48 horas". El reclamo, luego de la victoria ante Huracán, sobre el ajustado calendario de Boca obligó a Miguel Ángel Russo a tomar ciertas decisiones en las últimas semanas sobre cómo gestionar un plantel con dos objetivos en el corto plazo. Y el triunfo ante Lanús concretó el primero de ellos: lograr la clasificación a la siguiente fase en el plano local.

Era impensado hace unas semanas que el Xeneize logre meterse en cuartos de final con una fecha de anticipación. Sin embargo, las tres victorias consecutivas, en conjunto con algunos otros resultados, le permitieron asegurarse un lugar entre los cuatro mejores de la Zona B y, ahora sí, poder empezar a administrar los esfuerzos de los jugadores de otra manera, a pesar de una cantidad de bajas sustanciales que desnudaron una realidad: quizás, Russo no cuente con una plantilla tan extensa como creía.

Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina y Lisandro López conforman la columna vertebral del resurgimiento del equipo, desde que ingresaron tras la derrota ante Unión. Desde entonces, estuvieron desde el arranque en los cinco partidos seguidos. El zaguero completó los cinco encuentros; Varela disputó 405' minutos (90 en cuatro cotejos y 45' ante el Globo); Almendra lleva 408'; y Medina suma 404'. A ellos, claro, hay que agregar a Sebastián Villa, el único que fue titular en todos los choques del 2021 y solo fue reemplazado en dos ocasiones (ante los de Parque Patricios y ante The Strongest), y a Carlos Izquierdoz, quien lleva ocho duelos consecutivos sin dejar el campo de juego.

Los tres juveniles se convirtieron en piezas fundamentales y aunque desde el club aseguran que pueden (y deben) no parar, en algún momento deberán tener un descanso. No solo para resguardarlos, sino también para que el estado físico no intervenga en la confianza. Y si bien parecen que cada vez crecen más, en algún momento llegarán a una meseta. Almendra, además, estuvo casi un año sin jugar luego de entrar en conflicto con el club durante el 2020, mientras que Lichi, se sabe, ha tenido algunos problemas musculares que lo han marginado en el pasado.

Boca está en cuartos y la semana que viene visitará a Patronato. Allí, podrá rotar con la tranquilidad de saber que no arriesga nada. Y hasta podría hacer lo propio ante los bolivianos, cuando los reciban en La Bombonera, antes del primer cruce mano a mano por el certamen local. Será decisión del DT, por supuesto, dar o no descanso. Pero tal vez, esta sea la última oportunidad para hacerlo.