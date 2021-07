Boca fue más de lo esperado, pero menos de lo necesario

La renovación del Xeneize compitió contra el ¿cuco? de la Libertadores, pero, a pesar del gol mal anulado, no hizo tanto mérito para ganarlo.

Será imposible analizar el partido entre Boca y Atlético Mineiro sin caer en el error del VAR y el gol mal anulado a Diego González. Pero más allá del arbitraje y la tecnología, dando la nota una vez más por sobre el fútbol, la renovación del Xeneize tuvo su presentación ante el ¿cuco? de la Libertadores: la buena noticia es que compitió mano a mano; la mala es que no hizo tanto mérito como para llevarse el triunfo.

Podrá quedarse tranquilo Miguel Ángel Russo con el rendimiento de los refuerzos: Marcelo Weigandt se adueñó del lateral derecho, Esteban Rolón cumplió en el medio con sus tareas defensivas y el ímpetu de Norberto Briasco dio algo de aire arriba. Pero deberá preocuparse también el DT, porque su equipo no tuvo, prácticamente, juego. Los volantes casi no aportaron nada del medio para adelante y, como siempre, la responsabilidad ofensiva recayó demasiado en los embates individuales de Sebastián Villa y Cristian Pavón. El delantero ex-Huracán participó muy poco del juego, demasiado desconectado de sus compañeros: cualquier similitud con lo que fue el paso de Franco Soldano no es pura coincidencia.

Si en la pretemporada se hablaba de que se esperaba una impronta renovada del conjunto de La Ribera, con mayor "protagonismo", eso no sucedió, al menos en este debut. Estuvo organizado, parejo y equilibrado, sí. Pero no tuvo más la pelota que su rival y, más allá del blooper que generó el tanto invalidado por Andrés Rojas, casi ni siquiera puso en peligro el arco de Everton. De hecho, fue el propio Pulpito quien tuvo la otra situación más clara, sobre el cierre del primer tiempo: un centro que no llegó a conectar por el segundo palo.

El 0-0 no es un mal resultado para ir a buscar al Mineirao la clasificación, especialmente porque el Galo demostró que no es la gran potencia que más de uno esperaba que sea. Tiene jugadores de renombre, sí, pero comete errores infantiles. Incomprobable, sí, pero el Boca de hace dos meses podría haberle ganado con cierta facilidad. Deberá apoyarse en eso, entonces: que con un plantel disminuido, sigue haciendo fuerza.