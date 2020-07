Blue to Go: qué es, precio, como crear una cuenta y ver partidos de futbol

La cadena de cable permite sintonizar partidos en cualquier dispositivo de sus suscriptores.

Sky es muy probablemente el servicio de cable más importante de . Tiene miles de seguidores interesados en contar con más programación en sus televisores, además de saber que es la mejor opción para ver futbol, gracias a su exclusividad con la Liga y la Premier League.

Desde hace algunos años crearon el servicio Blue to Go, que permite ver su programación cuando no estés en tu domicilio o cerca de un televisor que cuente con esta cablera. El servicio ha recibido muchos elogios, debido a la calidad de la imagen y su bajo costo.

A todos los aficionados del futbol nos ha sucedido que se disputa un duelo muy importante y no podemos verlo en la televisión. Blue to Go llega para solucionar ese problema, contando con una pequeña, pero interesante programación.

A continuación, en Goal te contamos todo sobre el servicio, cómo se puede instalar y qué beneficios ofrece a los fanáticos del balompié.

¿QUÉ ES BLUE TO GO Y CÓMO CONTRATARLO?

Blue to Go es la plataforma de streaming de Sky. En ella, sus suscriptores pueden sintonizar distintos canales en su tablet o teléfono celular. Se debe descargar la aplicación, disponible en iOs y Android. Posteriormente, crear un usuario y contraseña, además de aceptar las condiciones y servicio.

A partir de ese momento, ya se podrá tener acceso a la programación, recordando que no están disponibles todos los canales, siendo su prioridad la transmisión de canales deportivos y televisión nacional.

¿CUÁNTO CUESTA BLUE TO GO?

Tiene un costo de 20 pesos al mes, que son abonados al recibo de la mensualidad del sistema de cable. El servicio es exclusivo de suscriptores de Sky que residan en la República mexicana.

¿QUÉ CANALES Y PARTIDOS SE PUEDEN VER?

Blue to Go proporciona acceso a los canales: UBeat, Las Estrellas, Foro TV, Canal Cinco, Nu9ve, TUDN, Cartoon Network, Azteca Siete, Azteca Uno, Fox Sports, Fox Sports 2 y SKY Sports.

Con esto, se puede ver el futbol mexicano en los canales nacionales, el balompié español e inglés en su totalidad gracias a SKY Sports, además de algunos duelos de y cortesía de Fox Sports.