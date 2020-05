Bielsa a Colo Colo: Un anhelo de 25 años

El entrenador continuó haciendo carrera en México pese a que le interesaba recalar en Chile. Años después lo hizo, pero para guiar a la Selección.

A Marcelo Bielsa lo quiere desde 1994. Nunca ha podido contratarlo, pero es un sueño que no se vence. En aquel año, cuando el Loco era el técnico del de , lo fue a buscar Jorge Vergara, quien luego desarrolló una amistad con el adiestrador argentino.

"Viajé a conversar con Atlas para traer a su técnico a Colo Colo", sentenció el ex dirigente en As: "Bielsa tenía arreglado con Colo Colo el año que llegó Gustavo Benítez. Estuve varios días en su casa. Me dijo ‘Jorge, tengo todas las ganas de ir a . Obvio que me interesa ir a Colo Colo, pero tengo un vínculo firmado y quiero salir por la puerta’. Me pidió que hablara con el presidente de Atlas".

Es más, el vínculo fue constante desde los años 80. Vergara, en la misma entrevista, confidenció que Bielsa y Jozic, el DT que le dio la al Cacique, compartían tácticas. "De me invitaron a Rosario y me encontré con que Bielsa ya estaba de técnico. Acordamos hacer la pretemporada juntos, en la Copa de la Vendimia de Mendoza. Lo invitamos ese mismo año, cuando Colo Colo inauguró las luces del Monumental. Estuvo acá y después viajaba siempre. Nos hicimos muy cercanos, también por un asunto de computadores y base de datos que yo manejaba. Mirko le explicaba a Bielsa cómo era su esquema, y yo participaba de sapo". Bielsa perdió la final de la Libertadores 92, pero aprendió del yugoslavo.

Atlas, en el 94, no aceptó. "Fui a una cena con la gente de Atlas, tocamos el tema y me dijeron que estaban muy agradecidos de que nos fijáramos en su entrenador. Bielsa me trató muy bien en su casa y días después, el presidente me volvió a citar para decirme que el club rechazaba la partida de Bielsa. Cuando venía de vuelta a Chile, tuve que ver una segunda posibilidad y fui por el paraguayo Gustavo Benítez", culminó Vergara.

Benítez con los albos ganó el Campeonato de 1996, el Clausura 1997, el Torneo de 1998 y una Copa Chile, además de perder ante Cruzeiro en las semifinales de la Libertadores 1997 y Supercopa 1997. Bielsa, en tanto, saltó de Atlas al América en un paso que le trajo resultados negativos al gigante de la .

Harold Mayne-Nicholls, cuando se convirtió en vicepresidente de Colo Colo en 2019, deslizó que le encantaría verlo al ex entrenador de La Roja en Macul: "Marcelo vino el 2007 y todos me hacían la pregunta de si el medio era atractivo. Me trataron de loco, y acá estuvo tres años. Todo se puede, hay que ver si coincidimos".

Su único 'guiño' al Popular ocurrió antes de que dejara la banca técnica de La Roja. Bielsa dijo que es un "cántico hermoso" cuando la fanaticada blanca le recita a su equipo que "cuando el equipo anda mal, la hinchada lo hace ganar". Hoy, de todas maneras, está firme en el Leeds en la punta del Championship.