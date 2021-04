Betis: El extraño caso de William Carvalho

¿Qué narices le pasa a William Carvalho? Un inmenso pelotero, de esos que puede hacer el fútbol fácil. Con personalidad. Con dotes de mando. Con todas las cualidades para ser un Campeón de Europa con Portugal. ¡Ah!, perdón, es que es campeón de Europa con Portugal. Pues entonces, ¿dónde está el problema? Pues ese es el enigma que nadie consigue descifrar. Vamos a hacer un breve repaso a ver si averiguamos algo, regresemos al verano.

En La Liga la empezó siendo titular y hasta marcando contra Valladolid y Real Madrid. Parecía que iba a ser su año. Entonces, descartamos la escasez de protagonismo porque el técnico chileno comenzó dándole su lugar e incluso, en parte, adecuando el sistema a su juego. Pero poco a poco su rendimiento no era el que apuntaba al comienzo de temporada. Después, la lesión muscular y la falta de ritmo hicieron que perdiera la importancia que debe tener un jugador de su calidad. Y es obvio que una lesión frena, pero la manera de volver es marca igualmente la predisposición del jugador, y la del portugués nunca fue la mejor. Y para muestra el ejemplo de ayer contra el Elche.

Cuando un futbolista no está bien y su equipo sí, las oportunidades vienen por ausencia de un compañero. Guardado no pudo estar, Carvalho al campo. Pero el luso no estuvo metido en el partido en ningún minuto de la primera parte, que fue lo que duró. Su incidencia en el juego fue nula, aunque pudo ser importantísima (en lo negativo) si no llega a ser porque Pellegrini lo quitó. Y es que se le estaba poniendo una carita de ver la roja de la que no se hubiera librado en la segunda mitad. Y Pellegrini no dudó, con un partido igualado y el Betis sin encontrar su juego, especialmente en el centro del campo, el chileno no se la jugó.

Ciertamente, la situación de Carvalho debe preocupar. Es un futbolista que no está rindiendo en lo deportivo; que no tiene la relevancia que se esperaba de él; y que tiene una ficha alta. Lo único positivo es que el seleccionador portugués parece tener fe ciega en él. Y por ahí pasan las opciones de que vaya a la Eurocopa, se pueda revalorizar y el Betis tenga la posibilidad de conseguir esa buena venta veraniega que tanto desean en la entidad. Y si eso no sucede, con unas cuentas tan ajustadas como las verdiblancas, Carvalho sería un problema.