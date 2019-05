Benfica avisa a toda Europa: João Félix sólo saldrá por 120 millones

El "niño prodigio" del Benfica tiene una cláusula de 120 milones de euros

No se habla de otra cosa en . La gren sensación del , João Félix, no para de recibir elogios y propuestas de los clubes más poderosos de Europa. En los últimos días se le ha vinculado al de Pep Guardiola, al , al y también al , que ahora se va a quedar sin Antoine Griezmann y busca una nueva estrella para seguir compitiendo en la elite por todos los títulos. El chico, de apenas 19 años, mantiene la calma y aunque sabe del interés de muchos clubes, asegura: "Estoy bien aquí, me siento feliz en este club". Lógico y natural. Ha explotado en Benfica, es todavía muy joven, tiene un margen de progresión espectacular y sólo saldría de Portugal si llegase una oferta absolutamente mareante.

Hace unas horas, Domingos Soares de Oliveira, ejectutivo del club "encarnado", aseguró que João Félix sólo tiene una posibilidad de salir: que un gigante del fútbol europeo sea capaz de pagar los 120 millones de cláusula de rescisión que tiene estipulados en su contrato. Es decir, que el Benfica sabe del interés de muchos "grandes", pero sigue haciéndose el "duro" cuando toca hablar del futuro del joven crack. Por otra parte, el presidente del club benfiquista, Luís Filipe Vieira, sigue enviando mensajes a través de la prensa sobre el futuro del jugador. Asegura que quiere "mantener a todas las estrellas de la plantilla" y que "hay posibilidades de que João Félix siga siendo jugador del club por varios años".

Eso sí, el presidente "encarnado" no puede ocultar que si alguien llega con los famosos 120 millones, el Benfica estará atado de pies y manos, teniendo que vender: "Hay cosas que el Benfica no puede hacer, si alguien paga la cláusula, si alguien deposita el cheque en ese valor, no podemos hacer nada". Sobre la mesa del Benfica, según ha podido saber Goal, está el interés del Manchester City, que desea negociar por debajo de la cláusula del chico, que parece prohibitiva, porque 120 millones de euros son muchos millones de euros.

Real Madrid y Atlético de Madrid también están siguiendo a João Félix, aunque ambos estarían bastante lejos de poder pujar en igualdad de condiciones con el City, si es que el equipo de Guardiola se anima a llamar, de manera definitiva, a las puertas del Benfica. En el caso de los equipos madrileños, el interés en el jugador es alto, pero consideran que el dinero que exige Benfica es demasiado. Si dieran el paso final para conseguir su fichaje, tratarían de negociar de club a club. Una postura que, por ahora, rechaza Benfica, que se remite exclusivamente a la cláusula. Pase lo que pase, João Félix va a ser uno de los grandes nombres del verano.