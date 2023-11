Bayern Múnich está interesado en tratar de fichar a Ronald Araújo

El Bayern de Múnich aparentemente está "muy interesado" en fichar a Ronald Araujo, pero no cree que pueda conseguir al defensa.

Según un informe de Florian Plettenberg, Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Múnich, es un gran admirador del central y le encantaría que jugara en el Allianz Arena. Sin embargo, no tienen ningún optimismo sobre su fichaje, pues está claro que el Barça quiere retener al defensa y darle una extensión de contrato.

Desde que debutó con los Blaugranas, Araujo se ha convertido en un miembro vital del Barcelona y actualmente se considera uno de los mejores centrales de Europa. Cuando está en forma, es considerado entre los primeros nombres en la plantilla de Xavi, y desde hace tiempo se predice que eventualmente asumirá la capitanía. Araujo también siempre ha declarado que le gusta jugar en el Barcelona, por lo que un traspaso no parece realista, aunque se prevé que el equipo necesitará hacer una venta importante en el verano para aliviar sus problemas económicos.

A principios de este año, Araújo reveló que cree que podría ser el capitán del club catalán, ya que pasó por la academia y se hizo un nombre como uno de los líderes del club.

“Estoy orgulloso de la posibilidad de ser capitán del Barcelona, pero no depende de mí. Tenemos que respetar a los jugadores que llevan más tiempo aquí. Me considero un líder natural, independientemente de si llevo el brazalete o no, y eso seguirá siendo así durante el resto de mi carrera. Me siento importante y creo que eso se vio el año pasado. Tengo que mantener eso y ayudar al equipo. Tenemos que hacer una temporada mejor que la del año pasado”.

El uruguayo es ahora el tercer capitán del club detrás de los jugadores veteranos Sergi Roberto y Marc André ter-Stegen.

Getty Images

Es poco probable que el uruguayo deje a los blaugrana esta temporada, ya que buscan regresar a la cima de la liga y poner fin a los problemas del pasado en la Champions League.