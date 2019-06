Bartra: "De Ligt tiene personalidad y muchísimo potencial"

El ex del Barcelona, hoy en el Betis, elogia al holandés y se muestra convencido de que será un acierto para el equipo que le fiche.

RUEDA DE PRENSA

El defensa del , Marc Bartra, compareció en rueda de prensa durante la presentación del nuevo proyecto internacional de MIC en el Museu Colet de . El catalán tocó varias cuestiones de actualidad que refieren a su club y otras de interés más general.

Neymar al Barcelona. "Le conozco de varios años en el primer equipo y aportó grandes cosas dentro y fuera del campo, la decisión es de otras personas pero le tengo un gran cariño, es una persona de gran corazón y en lo futbolístico puede tener años mejores o peores pero por su el talento y la calidad es de los mejores del mundo y lo seguirá demostrando".

Rubi al Betis. "Le conozco de mis primeros años en el Barcelona, era asistente de Vilanova y luego lo fue con Martino, es una persona de fútbol, es un enfermo de la táctica y de la estrategia y a nivel personal me ha dado muchos consejos, dio la casualidad que aquel año empecé a jugar con la selección española y le recuerdo con mucho cariño, es de los entrenadores que puede hacer más grande al club, a nivel de filosofía encaja con lo que es el Betis".

Situación con Rubi. "Él también me conoce a mi y si va a venir será bienvenido porque es un entrenador de un perfil muy alto".

Rubi ideal. "Es un gran entrenador y lo ha demostrado, tiene experiencia y un estilo y una filosofía que encaja con el Betis".

¿Un Betis sin Serra Ferrer? "No sé qué decir, siempre fue ejemplar conmigo y creo que también con el beticismo, no sé por qué me preguntan eso".

Estabilidad. "Mis retos cuando salí del Barcelona eran ambiciosos, quería ser un jugador importante allí donde estuviera y, sobre todo, ser feliz y en el campo lo estoy siendo, creo que lo mejor está por llegar, solo pienso en el Betis".

Setién. "Es pasado y en el fútbol se toman decisiones, no sé bien cómo fue pero le deseo toda la suerte del mundo porque confió mucho en mi".

De Ligt. "Le veo como un gran central, con mucha personalidad a pesar de su edad, tiene mucho margen para seguir mejorando, le veo con muchísimo potencial".

Junior Firpo. "Es un gran jugador y tiene grandes condiciones, tiene calidad con el balón en los pies, tiene llegada y mucho potencial, en el Betis está bien, ojalá podamos disfrutarle durante mucho tiempo con nosotros".

Regresar al Barcelona. "El día a día es lo más importante, cuando te centras en eso es cuando sale tu mejor versión y estoy tan bien en el Betis que no veo más allá de centrarme en el día a día con el Betis, me siento muy querido en el club y por parte de la afición".