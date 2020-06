Barnett: "Saúl ya está en un club muy grande"

El agente del alicantino desmintió los rumores que vinculan al centrocampista del Atlético de Madrid con el Manchester United

Saúl Ñíguez ha marcado la actualidad del en los últimos días. Con su anuncio de la creación de un club de formación para jóvenes en , ha hecho arder las redes sociales. La forma de anunciarlo, de una manera enigmática ha preocupado a los seguidores rojiblancos sobre una posible marcha.

Nada más lejos. El agente del jugador, Jonathan Barnett, el mismo que representa a Gareth Bale, entre otros, ha hablado para 'Sport Witness' y ha desmentido de forma tajante los rumores sobre la continuidad del alicantino en el Atlético de Madrid.

Saúl ya está en un club grande: el Atlético

“Un futbolista como Saúl no necesita a nadie que le presione. Es un futbolista muy bueno y todos lo saben y saben que muchos clubes lo quieren. Pero él ya está en un club muy grande. Tiene una muy buena relación con el Atlético de Madrid y los hinchas del Atlético”, expresó.

Ironía sobre los rumores de Saúl

Además, quiso ironizar sobre las informaciones procedentes de que han vinculado a su cliente con el . En las últimas temporadas, el club de los 'red devils' ha sido uno de los más interesados en hacerse con los servicios de uno de los jugadores más cotizados de Europa.

"A todo buen jugador se le vincula con otros clubs. Algunos agentes pueden querer hacer eso y si necesitan que la prensa haga algo, entonces no son muy buenos en su trabajo”, comentaba Barnett. "Son periodistas que intentan escribir cosas. Puede ser ciertas o no, pero es algo en lo que nosotros, como agencia de Stellar, realmente no nos involucramos", indicó.