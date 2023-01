Barcelona vs. Getafe en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Los de Xavi Hernández se miden a los azulones en el Camp Nou con las miras puestas en seguir en lo alto de la tabla

El Fútbol Club Barcelona busca redondear este domingo su particular 'semana fantástica'. Después de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, y de golear al Ceuta en los octavos de final de la Copa del Rey, los azulgranas reciben en el Spotify Camp Nou al Getafe, para intentar ser más líder en Primera División.

Ahora mismo, los de Xavi Hernández son primeros con 41 puntos, por los 38 que tiene el Real Madrid. Un triunfo, por tanto, asentaría todavía más a los 'culés' en lo alto de la tabla. Nada que ver con el 'Geta' de Quique Sánchez Flores, que está en la parte baja de la tabla y que viene de perder ante Espanyol y Sevilla de forma consecutiva.

Nueve cambios de Xavi Hernández con respecto al equipo que jugó en Copa del Rey. El técnico catalán se prepara también para los cuartos de final e introduce un gran número de variantes. Entran Ter Stegen, Koundé, Christensen, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Ansu Fati y Dembélé, salen Iñaki Peña, Bellerín, Eric García, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessie, Pablo Torre, Lewandowski (sanción) y Ferran (sanción).





Reacciones del Barcelona vs. Getafe de LaLiga

Todas las reacciones al acabar el partido...

Minuto a minuto

19' De momento el Barcelona tira bien la línea de fuera de juego cuando el Getafe ataca al espacio. Tiene riesgos, porque el conjunto madrileño elige bien para ir al campo rival, pero los jugadores blaugranas están en sintonía.



17' El Getafe se muestra agresivo una vez la pelota llega a tres cuartos de campo. Ayudas constnates entre los futblistas azulones, que ni por dentro ni por fuera dejan a los rivales comodidad.15'Sigue paciente el Barcelona en su intento por abrir espacios. No obstante, de momento el equipo de Xavi Hernández no está del todo cómodo con la pelota. 13' Gran llegada de Juan Iglesias por banda izquierda que acaba con un mal pase hacia atrás. Alderete le encontró al espacio pero el hoy lateral izquierdo del Getafe no pudo aprovechar la superioridad.



11' Está tratando de entrar en contacto con el esférico Dembélé. Ante un equipo cerrado y qye opone tanta resistencia, la capacidad individual del francés puede abrir puertas.



9' Toca la pelota el Barcelona en estos momentos, moviendo de un lado a otro intentando abrir la defensa del Getafe. El equipo de Quique Sánchez Flores acumula muchos jugadores intentando robar y salir con velocidad.



7' ¡Para Soria! Dispara Dembélé desde la frontal del área con la derecha, y aunque el golpeo no fue el mejor obligó al portero español a realizar una estirada para rechazar la pelota.



7' Se ha reanudado el juego sin que ninguno de los dos jugadores haya tenido que ser atendido durante mucho tiempo. Ya juegan ambos equipos en igualdad numérica y sin problemas para Djene y Soria.



6' Choque de Soria con Djene en el qeu se duelen ambos jugadores del Getafe. Hubo un pase en largo hacia Ansu Fati, y el guardameta azulón salió para meter los puños y chocó con el central de su equipo. Serán atendidos.



4' ¡GOL ANULADO! Marca Mayoral el primer gol del partido pero lo hace después de que la jugada previa, finalizada por Enes Ünal, fuera en posición adelantada. No perdonó el delantero español en el rechace tras una parada de Ter Stegen. Avisa el Getafe.



3' Pase largo de Koundé hacia Gavi que no puede controlar el centrocampista. Desmarcó bien el jugador del Barcelona ante la posición del central, pero no contactó bien con el esférico.



Minuto 1' ¡Arranca el partido entre Barcelona y Getafe!



El Getafe le hizo el pasillo al FC Barcelona tras ganar la Supercopa de España hace una semana en Arabia al Real Madrid:











Ya tenemos once oficial del FC Barcelona, que reserva a Araújo y no tiene a Lewandowski por sanción.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Barcelona y el Getafe, de LaLiga. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La previa

El Getafe ha sumado puntos en dos de sus últimos cuatro encuentros ante el Barcelona en LaLiga (1V 1E 2D), tras lograrlo solo en uno de sus anteriores nueve partidos en la competición (1E 8D).

De los actuales equipos de LaLiga, solo ante el Elche (24P 17V 7E) ha disputado más encuentros el Barcelona como local sin perder ninguno que ante el Getafe (17P 13V 4E).

El Barcelona no ha perdido ninguno de los ocho encuentros que ha disputado como local en LaLiga 2022/23 (6V 2E), su mejor inicio de campaña en casa a estas alturas en la competición desde la 2019/20 (7V 1E).

El Getafe ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en LaLiga (1V), tras no haber perdido ninguno de sus cinco anteriores en la competición (1V 4E).

El Barcelona ha marcado al menos un gol en 15 de sus 16 partidos en LaLiga 2022/23, su cifra más alta de encuentros anotando a estas alturas de campaña en la máxima categoría desde la 2018/19 (16/16).

El Getafe es el equipo de LaLiga que ha encajado más goles de cabeza esta temporada (7), incluidos cuatro de los últimos seis que ha recibido en la competición.

El Barcelona ha encajado solo seis goles en LaLiga 22/23 con un Expected Goals en contra de 12.8, el segundo mayor diferencial negativo (-6.8) entre xGA y goles recibidos en la competición esta campaña tras el Villarreal (13 goles encajados, xGA 20.6, -7.6).

PARTIDO Barcelona vs. Getafe FECHA Domingo, 22 de enero ESTADIO Camp Nou HORARIO 18:30

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Getafe?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)



M+ LaLiga 2 (M55)



M+ LaLiga UHD (M440)



LaLiga TV (Bar) 18:30 Sudamérica Star+



ESPN 2 ARG: 14:30;



CHI: 14:30;



COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Alineaciones del Barcelona vs. Getafe

Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Ansu Fati, Raphinha.

Getafe (1-3-5-2): David Soria; Djene, Duarte, Alderete; Damián, Alená, Milla, Algobia, Iglesias; Enes Ünal y Borja Mayoral.