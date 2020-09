Barcelona prepara la ofensiva final por Lautaro Martínez

Según supo Goal, Koeman está interesado en el delantero argentino. En su esquema, necesita sí o sí un centrodelantero. La salida de Suárez, clave.

La decisión está tomada desde todos los aspectos: según pudo saber Goal, prepara la ofensiva final por Lautaro Martínez. Desde la parte dirigencial, hay un convencimiento de que algunos movimientos lo podrían posibilitar. El perfil del jugador interesa por varias razones. En el cuerpo técnico están convencidos de dos cosas: primero, que su esquema de juego precisa de un centrodelantero bien definido. Segundo, que el atacante del Inter reúne las condiciones para explotar el estilo al que apuntará el nuevo entrenador del club, Ronald Koeman.

Aunque en las últimas horas circuló fuerte el nombre de Memphis Depay, Lautaro Martínez es la prioridad del club. El holandés del , bien visto por el nuevo entrenador, tiene tres años más que el argentino (26 vs. 23) y se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda en diciembre del año pasado, aunque tuvo una recuperación acelerada y logró disputar los partidos de la (ante , en octavos de final, , en cuartos, y Bayern Munich, en semis).

Goal puede afirmar que el Barcelona está decidido a presionar para conseguir que el argentino sea la nueva gran sociedad de Messi. Claro, para eso se tienen que dar algunos factores: el primero y más importante tiene que ver con la salida de Luis Suárez. Koeman ya le hizo saber al uruguayo que no contará con él para la temporada 2020-21. El delantero, gran amigo de Messi que en la temporada 2019-20 marcó 21 goles en 36 partidos, tiene contrato hasta junio del 2021 con el equipo catalán. En un principio, si el Barcelona decide romper su contrato debería pagar 14 millones de euros, según publicó Goal la semana pasada, una cifra complicada en tiempos económicos duros que pondría otro palo en la rueda para hacer una inversión grande por Lautaro.

El uruguayo, que pretende seguir en Barcelona y no pondría problemas en quedarse como suplente, no tiene prisa y tiene la sartén por el mango. Tiene contrato en vigor por un año, más otro opcional que se renueva de modo automático si juega el 60% de los partidos. Como Koeman ya le ha dejado claro que no le quiere ver más en el equipo, el Barça tiene dos opciones: dejarle todo un año en la grada mientras le sigue pagando su sueldo religiosamente o pagarle de manera íntegra el año que le queda de contrato y darle la carta de libertad.

Según fuentes consultadas por Goal, Suárez está dispuesto a tener una salida negociada. Si el club quiere que se vaya, le tendrán que pagar el año que le queda. Es decir, que si el Barça quiere liquidar su contrato, tendrá que abonarle 14 millones de euros netos, unos 28 brutos, en concepto de indemnización. Si no le paga ese año, Suárez seguirá entrenando. En caso de que el club decida pagarle, el uruguayo obtendrá la carta de libertad para firmar por otro equipo como agente libre. Goal publicó a fines de agosto que Juventus es uno de los equipos fuertemente interesados en contratar al 9.

La otra necesidad del Barcelona será el intento por conseguir algo del traspaso. Aunque no sería una cantidad fuerte, sí una suma que lo ayude a acceder a los números que circulan alrededor de Lautaro Martínez. En un principio, Barcelona no estaría dispuesto a pagar más de 65 millones de euros, teniendo en cuenta el contexto generado por el coronavirus y la rebaja de los números en todos los aspectos.

En esta temporada, Lautaro hizo la misma cantidad de goles que Suárez pero con 13 partidos más (jugó 49 en total, entre , Copa , Champions y ). Además de la edad y la idea de apostar por proyecciones, Lautaro tendría un contrato fuerte pero bastante menor al que hoy cuenta Suárez, otro detalle que agrega interés a la directiva para ir definitivamente por el argentino.