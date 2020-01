Barcelona dicta sentencia: declaran intocable a Arturo Vidal

En España aseguran que el chileno no se moverá del Camp Nou pese a las intenciones del Inter. Valverde le daría más protagonismo esta temporada.

Todo parece indicar que la teleserie de Arturo Vidal llegó a su fin. Pese al interés del por quedarse con la carta del volante chileno, en aseguran que el futbolista no se moverá del , al menos hasta junio de este curso.

Vidal reclama más protagonismo en Barcelona: alcanzó los 100 goles en Europa

Según el diario Sport, el club catalán "le comunicó (a Vidal) que no tiene intención de venderlo" al cuadro de Antonio Conte "por su importancia en el equipo". Asimismo, afirman, que Ernesto Valverde "ya ha hablado con el jugador chileno para asegurarle que seguirá teniendo minutos y para pedirle que a pesar de las ofertas que maneja, se quede en el Barça. Al menos, hasta el próximo verano, cuando le falte un año para terminar su contrato, vigente hasta junio de 2021".

De hecho, insisten, el cuadro de la Ciudad Condal lo declaró "intransferible" y que el Txingurri tendría en mente darle más protagonismo con el fin de evitar su marcha y tras la cesión de Carles Aleñá al .

"En el Barça están seguros de que Vidal aceptará su rol para seguir en el equipo hasta el verano. Aunque no es titular habitual y su fuerte temperamento le jugó alguna mala pasada en sus primeras semanas en el Barça, hay varios factores que juegan a favor de su continuidad: tiene una excelente relación con sus compañeros de vestuario y especialmente, con los pesos pesados del primer equipo. También tiene un ‘feeling’ especial con la grada, que valora su entrega en cada partido".

Luis Suárez, sobre Arturo Vidal: "Espero que se quede en el Barcelona"

Por otra parte, aseguran, que la relevancia que tiene el ex Bayern Munich es tal que el club se muestra dispuesto a obviar la disputa que llevó a la Comisión Mixta que integran La Liga y la AFE por presuntos bonos de 2,4 millones de euros impagos. "Su buen partido en Cornellà, donde fue el revulsivo que necesitaba el equipo, refuerza su posición como jugador importante de la plantilla. Valverde no le ha prometido la titularidad, pero quiere seguir teniendo al chileno en el equipo".

"La denuncia de Vidal se resolverá a nivel interno del club"

"El Barça es consciente de que la presión del Inter es fuerte, pero el club azulgrana no cederá: Vidal es un jugador importante en el tramo más decisivo de la temporada y perderlo en el mes de enero supondría una descapitalización del equipo que podría traer graves consecuencias en el plano deportivo", cierran.

El artículo sigue a continuación

Mundo Deportivo, por su parte, indica que "Arturo está apretando. Si no sale, al menos habrá enseñado los dientes y habrá forzado a Valverde a tenerle más presente. Además, su figura se está consolidando en el seno del vestuario. La mejor prueba es que en esta situación de tira y afloja con el chileno como protagonista, varios ‘pesos pesados’ de la plantilla ya han hecho oír su voz para decirle aArturo y también a la parte del club que les gustaría que siguiese Vidal".

Conte se distancia de Vidal

Lo anterior, debido a que el también ex "aporta físico, brío, empuje, capacidad competitiva, espíritu ganador, potencia en la presión y el despliegue y llegada al área rival no exenta de gol: ya suma 6 en la Liga. Y tal como juegan los rivales, especialmente en la Champions, el concurso de Vidalse antoja muy importante en según qué partidos y, también en determinados escenarios. Ese mensaje ya le ha llegado a Arturo y también a Abidal. Y en la cúpula dirigencial del club, aunque no haya gustado la actitud de Arturo, se sabe que prima lo deportivo y que, tras la marcha de Aleñá al Betis y con esa lesión de Arthur que no acaba de desaparecer, dejar salir a Vidal es un riesgo".