Balón de Oro 2023: Rodri se autodescarta por "falta de marketing" y cree que "un tal Leo Messi" ganará a Erling Haaland

¿QUÉ PASÓ? La superestrella argentina Lionel Messi guió a su país a la tercera corona de la Copa del Mundo en Qatar y ganó un segundo título de la Ligue 1 en el Paris Saint-Germain en 2022-23. Ya se jacta de tener siete Balones de Oro en su haber y se perfila para conseguir un octavo récord en París el próximo 30 de octubre. Rodri ha admitido que el delantero del Inter Miami es el favorito al Balón de Oro, a pesar de que su compañero Erling Haaland anotó 52 goles para llevar al City al triplete en su temporada de debut en el Etihad Stadium.

LO QUE DIJERON: "Creo que se lo va a llevar un tal Leo Messi. Haaland también es una figura muy grande y tiene méritos", afirmó el mediocentro del City en una entrevista con la "COPE". Rodri también ha sido nominado al premio de 2023, pero no espera ganarlo porque no está tan a la vista del público como sus compañeros. "Sé que es un premio individual con mucho marketing", añadió. "Entre los monstruos con los que estoy, por supuesto, me falta marketing, como Xavi e Iniesta. Me preocupan las cosas que puedo controlar, que son los premios colectivos".

EL CONTEXTO: Si Messi levanta el premio, entonces establecerá un récord único al convertirse en el primer jugador en ganar el codiciado premio individual mientras juega al fútbol de clubes más allá de las fronteras de Europa. Se unió al Inter Miami de la MLS durante el verano y los guió al título de la Leagues Cup, pero no logró enviarlos a los playoffs de la MLS después de perderse cinco partidos por una lesión muscular.

¿QUÉ SIGUE? Se ha informado que Aitana Bonmati, otra ganadora de la Copa del Mundo y jugadora del torneo en el evento femenino de 2023, recibirá el Balón de Oro Femenino.