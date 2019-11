Bale: “Me excita más jugar con Gales que con el Madrid”

Gareth Bale se encuentra concentrado de cara a los dos partidos que debe jugar en la fase de clasificación de la 2020 ante Azerbaiyán y Hungría y donde los galeses se juegan una de las plazas.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El madridista, que ha estado lesionado en el último mes, precisamente en la anterior concentración con su selección antes del encuentro ante , reflexionó sobre las críticas recibidas, su estado de salud y su situación en el Rea Madrid dejando una frase que va a traer cola.

Argumenta su frase diciendo que “con Gales estoy hablando mi idioma y me siento más cómodo”, pero matiza su anterior comentario

“Eso no cambia lo que hago sobre el campo. Siempre doy mi 100%, da igual donde esté, es lo que siempre me he esforzado en hacer”.