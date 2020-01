Aubameyang, sueño imposible del Barcelona

El club catalán asume que necesita un sustituto de Luis Suárez y busca una cesión imposible del delantero del Arsenal.

MERCADO

La comisión deportiva del Barcelona ha resuelto que hay que fichar a un delantero centro durante el mercado de invierno para sustituir al lesionado Luis Suárez y se ha fijado en el ariete del , Pierre-Emerick Aubameyang, por considerarlo bueno, bonito y barato. El club catalán busca delanteros contrastados y entiende que el gabonés no sería un fichaje particularmente caro al acabar contrato en junio de 2021 y contar ya con treinta años. Son motivos que hacen pensar al que el Arsenal pueda aceptar una cesión de seis meses. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

El delantero está jugando con cierta regularidad esta temporada -a pesar de estar cumpliendo actualmente una sanción de tres partidos- y es el máximo goleador del Arsenal en lo que va de temporada, además de su capitán. Sí es cierto que no hay abierta ninguna conversación para renovar su contrato y el club inglés pretende traspasarle en verano para evitar que salga gratis al cabo de un año, pero nunca en invierno. De hecho, la posibilidad de que el club londinense acepte una cesión por el máximo goleador del equipo durante el mercado de invierno es prácticamente nula.

El Barcelona tampoco contará con el favor del jugador, por otra parte. Recientemente Aubameyang recordó en público que "soy el capitán del Arsenal, amo a ese club y estoy comprometido y desesperado por devolverle a lo más alto, donde pertenece" el mismo día que negó los rumores que le situaban lejos del Arsenal. "Hablan demasiado" reiteró el que sigue siendo capitán de los gunners.

La única vía por la que el Arsenal puede aceptar la salida de Aubameyang es a través de una oferta económica irrechazable, lo cual no va a suceder porque el Barcelona no tiene dinero suficiente y, si lo tuviera, apostaría por el objetivo del próximo verano, Lautaro Martínez, y no por un jugador que cumplirá treinta y un años en junio. Así que la cesión está descartada de antemano a menos que el Barcelona acepte incluir una cláusula de obligatoriedad de compra del jugador en verano, lo cual comprometería la propia planificación para con Lautaro. Por todo ello Aubameyang es un sueño imposible del Barcelona por mucho que el club catalán haya decidido, a falta de diez días para cerrar el mercado, que quiere un delantero en invierno.