Athletic Club Barnechea, el Manchester City de Chile

Rodrigo De Olivera se convirtió en refuerzo de Barnechea en las últimas horas, y antes que borraran el tuit en la cuenta del equipo chileno se leía que "su llegada es parte de un incipiente acuerdo con el City Football Group".

El uruguayo, delantero de 26 años y 180 centímetros, llega desde Montevideo City Torque a fortalecer el ataque de los precordilleranos, que hacen de local en Lo Barnechea. Man City Report ya lo da por oficial: "FC Rukh Lviv de la primera división de Ucrania y Barnechea de la segunda división de Chile se han convertido en el decimotercero y decimocuarto clubes asociados al City Football Group respectivamente".

