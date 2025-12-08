Atalanta vs. Chelsea, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chelsea buscará registrar victorias consecutivas en la Champions League cuando se enfrente a Atalanta en el Stadio New Balance Arena en Italia hoy, martes 9 de diciembre. El partido comenzará a las 9:00 pm hora local.

Los Blues están en una racha de tres partidos sin ganar en la Premier League, pero lograron una contundente victoria de 3-0 sobre el Barcelona en su encuentro europeo anterior, dejándolos séptimos en la tabla al entrar en el partido 6.

Atalanta, mientras tanto, ha ganado partidos consecutivos de la fase de liga de la Champions League contra el Marsella y el Eintracht Frankfurt. Están empatados en puntos con sus homólogos ingleses, pero se ubican en el décimo lugar de la liga debido a una diferencia de goles inferior.

Cómo ver Atalanta vs Chelsea, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Atalanta vs Chelsea

Liga de Campeones - Champions League New Balance Arena

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio New Balance Arena.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Atalanta

Kamaldeen Sulemana y Mitchel Bakker siguen indisponibles debido a lesiones musculares y de ligamento cruzado anterior, respectivamente.

Después de una derrota por 3-1 en la Serie A en Verona, el técnico de La Dea, Raffaele Palladino, buscaría incorporar a Gianluca Scamacca para reemplazar a Nikola Krstovic en el ataque.

El exdefensor del Chelsea, Davide Zappacosta, es poco probable que comience contra su exclub dado que Nicola Zalewski ha sido la opción preferida en el lateral izquierdo hasta ahora en esta campaña.

Noticias del equipo Chelsea

Moises Caicedo volverá al once inicial. Actualmente está cumpliendo una sanción en la Premier League tras su tarjeta roja contra el Arsenal. Es probable que reemplace a Reece James, quien podría ser trasladado a la posición de lateral.

Tras haber sufrido una lesión en el hombro el fin de semana, Liam Delap se une a Romeo Lavia, Levi Colwill, Dario Essugo y Mykhaylo Mudryk en la lista de ausentes. Marc Guiu o Joao Pedro deberían reemplazar a Delap en el frente.

