GOAL analiza en qué consiste la figura del inspector UEFA y cómo suelen ser sus investigaciones

La UEFA ha abierto una investigación sobre el 'caso Negreira'. En su comunicado oficial UEFA explica: “De conformidad con el Artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado 'Caso Negreira'. Más información sobre este asunto estará disponible a su debido tiempo”. Pero ¿qué son los inspectores UEFA? ¿qué función tienen? ¿cómo investigan? ¿qué procedimiento siguen? ¿y qué hacen con las conclusiones de sus investigaciones?

La UEFA se recurre a inspectores de ‘Ética y Disciplina’

En ese comunicado, UEFA apunta al artículo 31 (4) de su Reglamento Disciplinario. La UEFA ha anunciado que abre una investigación y que ha designado a unos inspectores de ‘Ética y Disciplina’. Los principios generales que rigen las investigaciones de esos inspectores consisten en investigar posibles vulneraciones del reglamento UEFA. En principio, cuando se anuncia que se inicia una investigación, las partes afectadas reciben información de la apertura de esa investigación, aunque no es obligatorio que sea así, porque eso no se aplica si dicha notificación no se considera adecuada en el marco de la investigación.

¿Qué función tienen los inspectores de la UEFA?

El inspector disciplinario investiga las infracciones que se producen dentro del radio de aplicación del reglamento disciplinario UEFA. Pueden abrir investigaciones así como interponer recursos y llevar a cabo apelaciones transversales. El Comité Ejecutivo, Presidente, Secretario General y otros órganos disciplinarios de la UEFA pueden encargarles que se hagan cargo de investigaciones por diferentes asuntos, en solitario o en cooperación con organismos UEFA. Según fuentes consultadas por GOAL, el papel del inspector disciplinario no es común en el derecho deportivo, pero sí importante dentro del marco de los procedimientos disciplinarios de la UEFA.

Cómo investigan los inspectores: Consultas, entrevistas grabadas, opinión de expertos, peritajes y documentos

Para llevar a cabo sus pesquisas, los inspectores suelen llevar a cabo consultas escritas y también pueden realizar interrogatorios a diferentes personas que puedan aportar información relevante para la investigación en curso. Según le consta a GOAL, otro tipo de procedimientos que pueden aplicar los inspectores consisten en requerimientos de información, opinión de expertos, solicitudes de documentos, obtención de peritajes o hasta la inspección del lugar de los hechos. Deben recopilar cualquier información, documentos, grabaciones de datos y dispositivos de almacenamiento que pudieran probar cualquier posible conducta que no cumpliera las normas. En el caso de que se entreviste a una persona en el marco de una investigación, esa entrevista generalmente se grabará y constituirá en forma de acta, siendo leída y firmada posteriormente por el entrevistado.

Cualquier investigación se puede reabrir si aparecen nuevas pruebas o documentos

Cabe señalar algo importante en el marco de cualquier investigación llevada a cabo por los inspectores designados por la UEFA. Cualquier investigación abierta se podría reabrir si, durante el transcurso de la misma, surgieran nuevas pruebas, testimonios o hechos que indiquen que se pudiera haber producido alguna conducta irregular.

Conclusiones e informe al Comité de Control y Disciplina

Una vez terminada la investigación, si los inspectores disciplinarios consideran que se han producido una o más infracciones del reglamento disciplinario, expondrán sus conclusiones a través de un informe remitido al Comité de Control y Disciplina de la UEFA, para que tome una decisión. En cambio, si los inspectores consideran que no se ha producido ninguna infracción al reglamento disciplinario, pedirán que se cierre la investigación y también remitirán su informe al Comité de Control y Disciplina.

Como la propia UEFA explica en sus reglamentos, los inspectores disciplinarios tienen dos elementos: uno antes del Comité de Control y Disciplina, como investigadores y acusadores; y otro muy diferente, antes del Comité de Apelación, como parte.