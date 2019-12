Asi fue el anterior paso de Miguel Russo por Boca

El elegido de Román para reemplazar a Alfaro es el último entrenador que levantó la Libertadores con el Xeneize.

Para Boca, la jornada más importante de este fin de año sin dudas se dio el pasado 8 de diciembre, con las elecciones que consagraron por amplia diferencia a la lista encabezada por Jorge Amor Ameal, pero con el papel protagónico de Juan Román Riquelme, que ingresó en la Comisión Directiva como vocal, pero se hizo cargo de la vicepresidencia segunda y tiene el manejo total del fútbol del club. Y una de sus primeras decisiones fue elegir al reemplazante de Gustavo Alfaro, quien puso punto final a su ciclo de un año con la derrota ante , sabiendo que no formaba parte de los planes de la dirigencia electa.

Si bien hubo dos nombres que picaron en punta y que ambos dirigieron a Román en sus tiempos como futbolista, el elegido ya está definido hace tiempo: Miguel Ángel Russo, quien fuera el entrenador en la última ganada por el Xeneize, con el 10 como estrella principal.

Actualmente, Russo se encuentra sin trabajo luego de su paso por Cerro Porteño. Cabe recordar que, mientras dirigía a en , tuvo una dura lucha contra el cáncer de próstata, al cual venció a fines del 2017, pero luego padeció una infección intrahospitalaria que complicó su cuadro.

LLEGADA AL CLUB

Después de una extensa trayectoria por varios clubes argentinos y del exterior, y tras haber ganado el Clausura 2005 en Vélez, donde dirigía en ese momento, fue elegido por Mauricio Macri para reemplazar a Ricardo La Volpe, quien renunció inmediatamente después de la final perdida ante Estudiantes que le impidió ganar al Xeneize el Tricampeonato, tras la negativa de Guillermo Barros Schelotto de retirarse y asumir el cargo, como así también el rechazo de Román de ser dirigido por el Melli. Igualmente, Russo había sido sondeado para suceder a Alfio Basile cuando éste pasó a la Selección argentina, pero no quiso dejar al Fortín a mitad de campeonato.

TORNEOS LOCALES

Russo debutó en el Clausura 07 con un contundente 4-0 ante como visitante, pero en la cuarta fecha sufrió un durísimo 0-3 en La Bombonera ante , que de la mano de Ramón Díaz ganaría el certamen de punta a punta, con 46 puntos. El Xeneize quedó segundo con 39, tras haber perdido valiosos puntos en la recta final, cuando debió optar por la Libertadores y relegar al segundo plano al certamen doméstico.

Ya en el Apertura y como flamante campeón de América, pero sin poder extender el préstamo de Juan Román Riquelme, supo liderar el certamen hasta la fecha 10, pero se sucedieron una serie de derrotas, entre ellas ante River, que lo dejaron atrás en la pelea y comenzó a planear el . Finalizó cuarto, a siete puntos del campeón , que justamente ganó su primer título local en La Bombonera.

COPA LIBERTADORES

El camino hacia la sexta comenzó repleto de obstáculos: con La Bombonera suspendida por tres partidos, tras el escándalo ante en el 2005, tuvo que ser local primero en el Nuevo Gasómetro y luego dos partidos en el José Amalfitani. Para colmo, el sorteo lo emparejó con Bolívar, y Cienciano, tres rivales que se hacían fuertes en la altura. Debutó con un buen 0-0 en La Paz y luego venció por la mínima al conjunto peruano, pero en perdió 0-2. Ya en la segunda mitad de la fase venció 3-0 a Toluca, pero perdió por el mismo marcador en Cuzco y quedó obligado a ganarle a los bolivianos y que Cienciano no sume en México. Finalmente, los Diablos Rojos colaboraron con un 2-0 y, para evitar cualquier complicación, la victoria sobre Bolívar fue 7-0, con grandes actuaciones de Palacio, Palermo y Marioni.

Para los octavos de final quedó emparejado con Vélez, al que le ganó 3-0 la ida en el regreso a La Bombonera, pero sufrió en la revancha por la expulsión de Ledesma, justo después del 1-1 de Riquelme con un gol olímpico. Finalmente cayó 3-1 y avanzó a cuartos para enfrentar a Libertad, contra el que empató agónicamente como local con gol de Palermo a los 90 y luego superó 2-0 en Asunción.

En semifinales apareció el sorprendente Cúcuta y un cachetazo en el primer encuentro, ya que los colombianos ganaron 3-1. Pero en la vuelta, jugada bajo una espesa e inolvidable niebla, Riquelme metió un golazo de tiro libre y luego Palermo y Battaglia completaron el 3-0 para pasar a la final. La serie decisiva contra Gremio fue la mejor del ciclo: 3-0 aplastante en el Alberto J. Armando y 2-0 en el Olímpico de Porto Alegre, con uno y dos goles respectivamente del 10, para completar una consagración donde mostró un nivel superlativo.

En el siguiente semestre jugó la , pero la participación fue breve: venció 2-1 a Sao Paulo en la ida como local, pero perdió 1-0 en el Morumbí y quedó afuera por gol de visitante.

MUNDIAL DE CLUBES

Boca llegó a sin lograr que Riquelme vuelva al club, por lo que llegó diezmado. La semifinal fue ante Etoile Sportive du Sahel, equipo tunesino campeón de la Copa África, al que venció 1-0 con gol de Neri Cardozo, pero terminó con diez por la expulsión de Fabián Vargas. En la final se enfrentó a Milan y más allá de la rápida recuperación para empatar el partido un minuto después del tanto de Inzaghi, por el gol de Palacio, no hubo equivalencias en la segunda mitad y el Rossonero se impuso 4-2, gracias a los goles de Nesta, Kaká e Inzaghi, mientras que Ambrosini en contra completó el marcador.

SALIDA DE BOCA

Al regreso de Japón y con Pedro Pompilio como nuevo presidente, el final de su ciclo llegó como consecuencia del pedido de separar del cuerpo técnico a Guillermo Cinquetti, aunque finalmente fue la excusa perfecta para no renovar su contrato, ya que no contaba con el apoyo del vestuario y tampoco de la mayoría de los hinchas, más allá de haber obtenido la sexta Libertadores de la historia. Tras la reunión con el flamante mandatario, que duró un puñado de minutos, no aceptó que quisieran sacarle a su preparador físico y dejó de ser el DT.

SUPERCLÁSICOS

Durante su año en el club, enfrentó cuatro veces a River (dos partidos oficiales y dos amistosos) y nunca pudo ganarle, con dos empates y dos derrotas. Durante el verano, cayó 2-0 en Mar del Plata y en Mendoza, tras empatar 1-1, perdió 6-5 por penales. En el Torneo Clausura igualó 1-1 en La Bombonera y, en el Apertura, perdió sin atenuantes por 0-2.

ESTADÍSTICAS GENERALES

Miguel Ángel Russo dirigió a Boca en 56 ocasiones entre las cinco competencias disputadas. Su saldo es de 30 victorias, 12 empates y 14 derrotas, con 102 goles a favor y 56 en contra.