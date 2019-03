Arturo Vidal también adelanta a Coutinho

Sin el lesionado Dembélé, Valverde prefiere apostar por un 4-4-2 con el chileno antes que mantener el 4-3-3 con el brasileño, irremediable suplente.

EDITORIAL

Ni con Ousmane Dembélé lesionado aspira Philippe Coutinho a ser titular indiscutible en este , que visitará al con el brasileño en el banquillo después de que el entrenador, Ernesto Valverde, haya considerado darle su sitio a Arturo Vidal, que también formó en el once en la victoria ante el de la semana anterior, a pesar de que esta decisión implique abandonar el 4-3-3 habitual para formar con un 4-4-2.

El artículo sigue a continuación

Coutinho no vive su mejor temporada y con Dembélé en condiciones el ex del suele empezar los partidos en el banquillo. Algo parecido le sucede al chileno, que a lo largo de la temporada ha alternado su lugar en el once con Arthur Melo para ver cómo el ex del Grémio de Porto Alegre ha acabado formando en el once ante el Olympique Lyonnais. Arthur, elemental para aumentar la sensación de control en el juego, se mantiene en el once ante el Betis.

El del Benito Villamarín, pues, es un once particular pues a pesar de que Valverde ha utilizado distintos modelos esta temporada, suele formar con el clásico 4-3-3 que ha caracterizado el cuadro azulgrana durante los últimos años. En cualquier caso, se trata de un módulo táctico sobradamente conocido por parte de los jugadores después de que lo hayan practicado con Valverde a lo largo de la presente campaña.

Jon Aspiazu, asistente de Valverde, comentó en BarçaTV al respecto que con la presencia de Arturo y la ausencia de Coutinho el cuadro técnico busca “contrarrestar la presión del Betis y aportará finalización”. Queda claro que Coutinho se está quedando atrás. Y el Barcelona no espera a nadie.