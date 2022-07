Arturo Vidal se lanzó contra un ex Real Madrid en su presentación en Flamengo

El chileno le contestó a Cicinho quien aseguró que la nueva estrella del Mengão fichó por el club "porque quiere disfrutar de la vida en la playa".

Arturo Vidal fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Flamengo en una multitudinaria conferencia de prensa en Ninho do Urubu, el centro de entrenamientos del Mengão.

“Estoy muy feliz en Río, esto es un sueño. Cuando entre al campo con la camiseta de Flamengo creo que será el momento más feliz de mi carrera”, comenzó diciendo la nueva estrella del Fla proveniente del Inter de Milán que admitió que el Rubro-Negro es el mejor equipo de Sudamérica y donde además reconoció que su gran obsesión es ganar la Copa Libertadores.

"Espero adaptarme lo más rápido posible. Es mucho más fácil cuando tienes la calidad para ello y es algo que no me ha costado en mi carrera", contó.

El artículo sigue a continuación

No obstante, hubo un momento que captó la atención de los presentes. Y es que luego que se hiciera oficial su traspaso a la institución, el ex lateral brasileño que militó en Real Madrid, Cicinho, apuntó duramente contra el formado en Colo Colo.

"Arturo Vidal vino a Flamengo porque quiere disfrutar de la vida en la playa. Se habla mucho de que Vidal tenía otros mercados. Pero, ¿por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué fue a Flamengo? ¿Crees que fue por amor? Estás de broma", comentó el ex Sao Paulo en una entrevista con Rei das Resenhas.

"Vidal es un excelente jugador, pero no ganará nada en Flamengo. El tipo ya estaba rompiendo todo, publicó un video bailando, él está llegando al final de su carrera. En mi opinión, no tendrá éxito. Tampoco estoy de acuerdo con que Flamengo sea un gigante mundial. Sivasspor es más conocido en Europa que Flamengo", agregó.

Al ser consultado sobre las declaraciones del exfutbolista brasileño, el hombre de La Roja contestó que es "dIfícil responderle a todo el mundo lo que dicen. Cada jugador tendrá cada opinión, cada jugador vivió su vida diferente. Si él no pudo ganar cosas, si no pudo disfrutar el fútbol como lo disfruto yo que es siempre estar peleando por cosas importantes, no es mi problema. Yo vengo acá a ganar títulos, a disfrutar, sino no hubiese estado acá, habría estado en Chile disfrutando de mis vacaciones", lanzó.

El rey Arturo Vidal también respondió con todo 👊🏼 a sus detractores en especial Cicinho que seguro que @kingarturo23 “está ahí sólo para disfrutar la playa”#vidalédomengão #vidal #rey #Flamengo pic.twitter.com/X2aP8W3l2w — Hiroshi Kido (@HKidoM) July 18, 2022

Cabe destacar que este lunes el volante chileno fue inscrito en el CBF BID (registro interno de la Confederación Brasilera de Fútbol), por lo que ya quedó a disposición del técnico Dorival Júnior a la espera de su debut oficial.