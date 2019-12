Arturo Vidal 'explota' por no ser titular ante Real Madrid

Arturo Vidal habría "estallado" esta jornada en . Según informa ESPN, el volante chileno habría abandonado enojado las prácticas de los catalanes luego que Ernesto Valverde, técnico blaugrana, revelara la alineación titular frente a Real Madrid para el Clásico de esta tarde en el Camp Nou.

Según fuentes de la cadena televisiva, varios jugadores trataron de calmar al ex Bayern Munich pero el formado en habría sido inflexible. “Arturo Vidal salió del entrenamiento de Barcelona el martes después de enterarse de que no comenzaría contra el , según informaron fuentes a ESPN. Varios jugadores trataron de consolar a Vidal, pero no pudieron calmarlo”, precisó el citado medio en redes sociales.

Barcelona vs. Real Madrid, por LaLiga: alineaciones probables, día, horario y cómo ver por TV

Este rumor no hace más que alimentar la idea de que el oriundo de San Joaquín se vaya en breve, con Antonio Conte listo para darle la bienvenida en el . Sin embargo, el mismo portal detalla que el Barça tiene la intención de aceptar solo ofertas en efectivo ya que "necesita recaudar €124 millones para junio para equilibrar sus finanzas".

Cabe recordar que el chileno viene perdiendo protagonismo, situación que no lo tiene cómodo. De hecho, hace unos días deslizó la posibilidad de cambiar de equipo cuando se abra el mercado de fichajes europeo. "Me gustaría estar aquí siempre, pero he de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante", reconoció.

El artículo sigue a continuación

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

De los 16 encuentros ligueros que ha disputado la escuadra culé, Vidal ha jugado 12 con un gran rendimiento, marcando 4 goles ante el , el , el y el , ante quien anotó en el último minuto. Eso sí, en solo tres cruces fue considerado desde el arranque. Registra apenas 399 minutos.

Arturo Vidal stormed out of Barcelona training on Tuesday after learning he would not start against Real Madrid, sources have told ESPN.



Several players tried to comfort Vidal, but he could not be calmed down. pic.twitter.com/088khmqwMM