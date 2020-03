"Arturo Vidal es un animal, nunca he visto a nadie correr así"

Sebastian Giovinco, excompañero del chileno en la Juventus, le dedicó múltiples elogios y recordó: "Ese equipo tenía un mediocampo increíble".

Arturo Vidal dejó un gran huella en su paso por . Y es que con la , luego de ser traspasado por , su primer club en Europa, el volante chileno conquistó cuatro , una Copa Italia y dos Supercopa. Además, logró llegar a una final de la , precisamente ante el , en el Estadio Olímpico de Berlín (2014-15).

De hecho, el desembarco del nacido en San Joaquín en el Calcio coincidió con el inicio de la racha de ocho trofeos consecutivos de la escuadra de Turín, de los cuales el 'Rey Arturo' participó en los primeros cuatro. Luego regresó a la para defender al Bayern Munich, donde ganó tres ligas en fila, antes de dar el salto a los catalanes.

En ese sentido, Sebastian Giovinco, ex compañero de Vidal en la ‘Vecchia Signora’, le dedicó múltiples elogios al formado en . “En esos años en la Juventus teníamos un mediocampo increíble. Arturo (Vidal) es un animal. Nunca he visto a nadie correr así“, sostuvo el delantero italiano -de los registros del Al-Hilal- en una entrevista al sitio Cronache di Spogliatolo.

Finalmente, el atacante -que vive su segunda campaña en el fútbol saudí- destacó otros nombres de su paso por la tienda Bianconeri.

“¿Los más fuertes? No necesito nombrar a Pogba, Vidal y Pirlo. Uno similar a mí, también como persona, es Carlos Tevez. Creamos algo bonito también fuera de la cancha”. Y sentenció: “Había intensidad y ganas de ganar hasta en los partidos de práctica. Volaban las patadas como si no hubiera mañana, era un verdadero entrenamiento. Ahora me he vuelto así, me lo transmitieron”.