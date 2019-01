Arsenal le viene bien a Alexis Sánchez: goleó, gustó y brilló

El chileno sabe marcar en Emirates. Alexis Sánchez regresó por primera vez como vistante a Londres, y Arsenal lo sufrió con los regates, pases entre líneas y la velocidad que caracteriza al tocopillano.

Por eso es que el elenco de Manchester celebró con energía el primer gol de la jornada, el cual estuvo a cargo del chileno. Artillero que tomó la pelota en el área, amagó y dejó en el suelo a Petr Čech, quien sólo pudo ir a buscar la pelota al fondo de la red.

Gol que significó un baño de energía para el 7, quien comienza a dejar atrás las críticas por su escaso aporte goleador al equipo. Mejora que se condice con el nivel que ha mostrado toda la escuadra, quienes están imparables tras la salida de José Mourinho.

| Who else but @Alexis_Sanchez? pic.twitter.com/EliETpIppu