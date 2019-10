Antonio Conte lamentó la lesión de Alexis Sánchez: "Hay mucha pena en todos"

El técnico del Inter comentó el sentir del plantel tras el complicado momento por el que atraviesa el chileno, baja por los próximos tres meses.

La última fecha FIFA de la Selección chilena dejó como saldo una mala noticia para el Inter: Alexis Sánchez sufrió una dislocación del tendón peroneo largo del tobillo izquierdo en el encuentro ante que terminó igualado sin goles en Alicante, .

Por esta razón, el atacante chileno debió operarse, por lo que estará al menos tres meses fuera de las canchas. Y, previo al cruce en que la escuadra lombarda selló la victoria frente al Sassuolo , el técnico del Nerazzurri, Antonio Conte , fue consultado por esta sensible ausencia y declaró que "hay mucha pena en todos, Alexis es un tipo que habíamos recuperado, importante por su calidad y experiencia. Había comenzado a hacer una gran contribución desde todos los puntos de vista y hubo mucho pesar por mi parte y la del personal médico" , afirmó el DT en conferencia de prensa.

Y en la misma línea agregó que el Niño Maravilla "vino aquí con un gran deseo de trabajar duro para ser el Sánchez que conocíamos, pero las lesiones son parte de la carrera: he tenido muchas, pero debes ser bueno para levantarte más fuerte que antes" , complementó.

Por otra parte, se refirió a los rumores sobre la posible llegada de Zlatan Ibrahimovic en reemplazo del ex . Y es que, según la prensa italiana, el sueco -de los registros de Los Angeles Galaxy- sería el nombre escogido por el Nerazzurri para comandar la ofensiva debido a que la convalecencia del formado en será de larga extensión.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

"Hablar de otros jugadores no es justo por lo que me están dando (los actuales) y espero que continúen dándome. Tengo un gran respeto por Ibra porque estamos hablando de un futbolista extraordinario que se quedará en el mundo del fútbol cuando renuncie. Tengo respeto por él, pero a veces las lesiones pueden dar oportunidades e incentivos para mejorar aún más, para estar más unidos. Debemos explotar esto y salir más fuertes de la desgracia" , dijo.

"El equipo ha funcionado bien, muy bien. Esto me deja muy sereno en todos los aspectos. Hay un gran compromiso, un gran deseo y determinación. Cuando ves esto en el entrenamiento y en los juegos tienes que estar sereno, entonces puedes ganar o no el juego, pero lo importante es que siempre hay un gran deseo de hacer las cosas bien y mejorar. Lo veo a diario y esto me deja sereno y feliz" , cerró.

Cabe recordar que el oriundo de Tocopilla se perderá los cuatro encuentros restantes en la fase grupal de Champions League y otros nueve cruces por el Calcio: , Brescia, , Hellas Verona, , , , y . Si todo sigue de acuerdo a los tiempos estimados por el club, el máximo artillero de La Roja volvería para el choque ante el , programado para el 5 de enero.