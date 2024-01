Reportes: Andrés Guardado, en negociaciones con León para regresar a la Liga MX

'El Principito' podría ser la bomba de La Fiera para el Clausura 2024.

A través de las redes sociales, el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, sugirió que podría haber una noticia impactante para la Liga MX en el Clausura 2024. Esto ocurrió después de que publicara un tweet que incluía emojis de un reloj y varias bombas.

Según informes, todo apunta a que el mediocampista del Real Betis, Andrés Guardado, podría ser la "bomba" anunciada. Guardado ha jugado en el fútbol europeo durante más de 16 años, con experiencias en España, Alemania y Países Bajos.

A pesar de ser un ídolo y referente del Atlas, parece que Guardado regresará al fútbol mexicano, no con su equipo de corazón, como él mismo ha admitido, sino con el Club León, a la edad de 37 años y con un contrato válido hasta junio de este año con los béticos.

Guardado, ex capitán de la Selección Mexicana con cinco participaciones en Copas del Mundo de la FIFA, no logró regresar al Atlas en años anteriores debido a no cumplir con el perfil que el equipo buscaba. Sin embargo, en la fase final de su carrera, parece que volverá a México, pero esta vez para enfundarse en la camiseta esmeralda.

Su situación es similar a la de Rafael Márquez, quien, siendo más joven que Guardado, regresó al fútbol mexicano y se consagró bicampeón con el León a pesar de su conexión previa con el Atlas.

Andrés Guardado regresará a México después de ganar dos títulos de la Eredivisie con el PSV Eindhoven, dos Supercopas de Países Bajos, una LaLiga 2 con el Deportivo La Coruña en España y una Copa del Rey con el Real Betis.