Ancelotti, sobre Vinicius: "Me gustó más lo que dijo que los tres goles"

El entrenador del Real Madrid elogió al brasileño, quien después de su brillante actuación en la Supercopa dijo que quiere ser "mejor persona".

Vinicius Junior tuvo una actuación consagratoria en la final de la Supercopa de España, en la que marcó un hattrick, le cometieron un penal y generó la expulsión de Ronald Araújo. Sin embargo, para Carlo Ancelotti lo más importante que hizo el brasileño en la goleada 4-1 sobre el FC Barcelona no ocurrió dentro del campo de juego: "Me gustó más lo que dijo luego del partido que los tres goles", aseguró el entrenador del Real Madrid.

En la rueda de prensa posterior al Clásico, el brasileño se refirió a los cruces que tuvo con los jugadores blaugranas y realizó una profunda autocrítica, algo poco habitual en él: "Quiero convertirme en una persona mejor. Hago todo por ganar y termino enfadando a los demás, a mí y a mis compañeros. A veces hablo demasiado o hago regates que no debería hacer. Tengo que mejorar, quiero dar el ejemplo a los niños que me están mirando. No soy sólo yo, pero está claro que no soy un santo".

Más allá de los elogios por esta nueva filosofía, el entrenador del equipo blanco también destacó el nivel de Vini: "Ha vuelto a su mejor versión, necesitaba tiempo. Está aprendiendo a jugar más por dentro y eso lo hace más peligroso, menos previsible".

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, el italiano también destacó el clima que se vive en la plantilla en medio de una gran temporada en la que el Madrid apunta a ganar todos los títulos: "Me encanta el ambiente que tenemos en el club y el vestuario. Ese es el éxito, el fuerte espíritu de equipo. Y estamos jugando un buen fútbol, sólidos y con las ideas claras. No lo digo yo, me lo dijo ayer Sacchi por teléfono".

Ancelotti también habló del derbi contra Atlético de Madrid de este jueves por los octavos de final de la Copa del Rey y consideró que el duelo en el Metropolitano poco tendrá que ver con el partido de la semana pasada en Arabia Saudí: "Esperamos un partido aún más complicado, juegan en su casa y ahí lo están haciendo muy bien. El partido será distinto, cada uno lo es. No es un partido de Liga, tenemos que tener en cuenta eso, todo cambia. Puede haber prórroga, penaltis, cada partido es distinto. Lo anterior no cuenta”.

Por último, el entrenador también se refirió a la decisión de Diego Simeone de no realizar el tradicional pasillo en la previa del juego: "Cada uno hace lo que quiere, el Atleti hace las cosas de distinta manera y no me meto en esto. Cuando nos toque elegir a nosotros, elegiremos los mejor para nosotros. Respeto las decisiones de cada club, se haga o no".