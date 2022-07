Ancelotti: "Se acabó, no vamos a fichar a nadie"

El italiano dio la primera rueda de prensa de la temporada. Además de descartar más fichajes, aseguró que quiere ver a Hazard como falso nueve.

Por Jorge C. Picón - Carlo Ancelotti dio una rueda de prensa a medios internacionales antes de que el Real Madrid se marche de gira a Estados Unidos. Ha sido la primera vez que el técnico se ha puesto delante de los medios esta pretemporada y ha servido, principalmente, para conocer su opinión sobre la preparación del equipo y la posibilidad de que lleguen nuevos fichajes. El italiano cortado de raíz con los rumores de nuevas incorporaciones asegurando que la idea es no traer a más futbolistas este verano.

"No puedo hablar de los fichajes, pero ya digo que todo se ha acabado. No vamos a fichar a nadie. Estamos bien así", afirmó Carletto cuando fue consultado por el mercado. Tras Rudiger y Tchouameni, no habrá más llegadas. El italiano también explicó qué pueden aportar los dos futbolistas recién llegados. "Aportan mucha calidad. Son, en sus posiciones, lo mejor que se podía encontrar en el mercado. Rüdiger es un gran central y Tchouameni lo mismo, es muy joven y tiene mucha proyección. Ya es internacional con Francia... aprovechamos de esta gira para que se adapten a la plantilla que tenemos", expresó.

Otro de los futbolistas que espera ser de mucha ayuda esta temporada es Eden Hazard. Tras varias temporadas lejos de su mejor nivel por problemas físicos, Ancelotti tiene un plan para que recupere sensaciones y se sienta importante, y el mismo pasa por un cambio de posición. "Benzema es el número 1 pero tenemos que entender que será una temporada extraña, diferente, con el Mundial de por medio y hay que ver ver distintas opciones. Mi idea es intentar ver a Eden en esa posición. Dada la calidad que tiene Eden y sus cualidades, podría ser bueno para nosotros probarlo allí como. Es un caso similar al de Asensio", dijo añadiendo al balear en la ecuación.

Por último, valoró lo que será la gira por Estados Unidos, incluido el Clásico contra el FC Barcelona en Las Vegas. "Tenemos una pretemporada importante. Nos gusta ir a Estados Unidos. Siempre nos hemos encontrado bien aquí. Vamos a competir contra equipos fuertes. Contra el Barcelona nunca es un amistoso. Es el equipo al que más respeto tenemos. Será un espectáculo y un partido muy competido", sentenció.