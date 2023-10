Ancelotti: "No creo que Luka Modric tenga planeado salir en enero"

"Le entiendo perfectamente que le afecte no jugar, le pasa a todos los que quieren a Modric", dijo el entrenador del Real Madrid.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dijo este viernes que no cree que Luka Modric tenga planeado salir del club en enero, ante la falta de minutos que tiene en este primer tramo de la temporada.

El preparador italiano compareció en la previa al partido contra Osasuna de la novena jornada de LaLiga, y fue preguntado acerca de si el mediocampista croata tiene pensado dejar el Bernabéu en la próxima ventana de mercado invernal.

"No creo que lo esté planteando, creemos que es muy importante y él también lo sabe, no tiene ese pensamiento y estamos contentos con él", contestó el entrenador del Real Madrid.

Consultado acerca de cómo está Modric con los pocos minutos que tiene, Ancelotti señaló: "Hablo con él cada día y veo un jugador que obviamente no está contento por no jugar, pero dicho eso, mantiene una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo, lo que aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie".

"Es un carisma, lo que aporta a sus compañeros. Le entiendo perfectamente que le afecte no jugar, le pasa a todos los que quieren a Modric. Aficionados, compañeros, el entrenador... que también le quiere", agregó.