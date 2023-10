Ancelotti confirma a Bellingham, dice que Mendy aventaja a Camavinga y elogia al árbitro Gil Manzano: "Tiene el perfil justo para pitar el Clásico"

Ancelotti comparece en la previa del Clásico ante el Barcelona; confirma a Bellingham y dice que Mendy aventaja a Camavinga.

Carlo Ancelotti compareció este viernes en la previa al partido contra el FC Barcelona de la Jornada 11 de LaLiga.

El entrenador del Real Madrid no confirmó el once que sacará en Montjuic, pero dijo que Ferland Mendy tiene ventaja sobre Eduardo Camavinga porque llega más descansado tras jugar solamente los minutos finales del duelo en Braga, por Champions League.

Además, aseguró que Jude Bellingham jugará, pese a las molestias con las que terminó el duelo europeo del martes. "Jugará, está recuperado. Le han quitado la carga que tenía y estará bien", señaló.

A continuación, la rueda de prensa entera de Carlo Ancelotti:

¿Por qué el Barça saca tantos jugadores de la cantera y en el Real Madrid es tan difícil?

Los jóvenes han aprovechado el momento del Barça, con tantas lesiones, para mostrar la calidad que hay en su cantera. A nosotros nos pasaría lo mismo si hay muchas lesiones. Tenemos a tres o cuatro jugadores (Álvaro, Mario Martín, Nico Paz, Gonzalo...) que están muy cerca de debutar con nosotros.

¿Qué le parece el árbitro de mañana, Gil Manzano?

Lo conozco bien, también la UEFA. Es uno de los más valorados de Europa. Tiene el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.

¿Le ha sorprendido que Xavi haya entrenado hoy con 5 de los 6 descartes que tenía? ¿Su presencia condiciona el once del Real Madrid?

No he mirado lo que ha hecho el Barça, para mí lo importante es que juega Bellingham. Ellos jugarán con once y nosotros intentaremos hacerlo bien mañana.

¿En qué posición cree que Camavinga tiene más proyección?

Como pivote, es su posición ideal. Se adapta como interior y como lateral. Pero para expresar mejor sus cualidades es como pivote.

De los jóvenes del Barça, ¿hay alguno que le haya sorprendido más?

Me gustan todos. Ha destacado mucho Lamine, Fermín... Son jóvenes que tienen futuro, obviamente, pero nosotros también tenemos jóvenes con un futuro espectacular: Bellingham. Vinicius, Arda, Camavinga, Tchouameni...

¿Está de acuerdo con la ausencia de Florentino Pérez?

Todas sus decisiones son para el bien del club.

Xavi ha dicho que no hay favorito en el Clásico, que está al 50%. ¿Está de acuerdo?

No hay favorito, uno puede llegar mejor que el otro. Los dos llegamos bien, será un partido espectacular, muy competido, como siempre. Y ojalá que el aficionado pueda disfrutar.

En sus primeros onces no estaba Kroos, ahora sí. ¿Qué ha cambiado?Hemos empezado la temporada con un sistema nuevo, intentando apostar por los jóvenes. Después el sistema ha cambiado, rotando al equipo para que todos estuvieran frescos y motivados.

¿Qué le preocupa del Barça?

Es un buen equipo defensiva y ofensivamente, con incorporación de jugadores jóvenes y de calidad. Espeeramos al Barça de siempre.

¿Cómo está el técnico esta semana?

Yo estoy bien. No soy el protagonista principal porque sólo lo soy cuando perdemos. Pero me gustan, son partidos que gusta preparar. He descansado bien, el equipo está bien, en una buena dinámica para jugar este partido.

¿Cómo explica a los que no juegan que no están en el once titular?

Los jugadores son tan profesionales que no necesitan explicaciones.

Mañana se juegan sólo tres puntos, ¿pero marca una temporada?

No, es sólo un partido importante, que es muy importante para todos. Pero a nivel de clasificación es pronto para decir que este encuentro será determinante, es una temporada muy larga. Es importante por muchos motivos, pero hay muchos equipos metidos en la lucha: el Girona, el Atleti... Será muy competido hasta el final.

¿Quién jugará de Lateral zurdo?

Camavinga lo ha hecho bien, Mendy descansó en Champions... Confío en todos. Es difícil que el titular vaya a jugar los 90 minutos: confío en que el que no empiece acabará aportando mucho.

¿Cómo está Bellingham?

Jugará, está recuperado. Le han quitado la carga que tenía y estará bien. Y no, no necesito explicarle lo que es un Cláisco: todo el mundo sabe perfectamente qué es un partido como este, que no es sólo de España, sino de los más importantes del mundo.