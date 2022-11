Guido Rodríguez apunta a volver en los verdiblancos; mientras que Marcao e Isco se pierden el choque en el conjunto de Jorge Sampaoli

Llega uno de los partidos más esperados de cada año en Primera División: el derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Un encuentro, eso sí, al que ambos equipos llegan inmersos en dinámicas totalmente diferentes, pero en el que los dos buscarán el triunfo en el Estadio Benito Villamarín para coger impulso de cara a lo que viene.

Guido Rodríguez, la incógnita del Betis

El Betis, indudablemente, es el gran favorito al triunfo. Y no solo porque juegue en casa, sino también porque llega en un gran estado de forma. Los de Manuel Pellegrini son cuartos en Liga, por lo que están en zona Champions, y vienen de golear al HJK de Helsinki entre semana en UEFA Europa League para despedir la fase de grupos como líderes absolutos de su grupo, clasificados de golpe a los octavos de la competición.

De cara al duelo, la gran duda está en Guido Rodríguez. El mediocentro argentino, indispensable para Pellegrini, tiene unas molestias en la cadera, mas confía en llegar al choque. Si no lo hiciera, el omnipresente Andrés Guardado ocuparía su espacio en el doble pivote, actuando junto a William Carvalho. En defensa, por su parte, se espera que sean de la partida Germán Pezzella y Álex Moreno, que descansaron ante el HJK, mientras que Sergio Canales, Nabil Fekir, Luiz Henrique y el 'Panda' Borja Iglesias liderarán el ataque verdiblanco.

El Sevilla, en serios apuros

La situación del Sevilla, por su lado, no tiene nada que ver con la de su eterno rival. Los de Jorge Sampaoli están en descenso en Liga, no levantan cabeza, y vienen de perder por 3-1 frente al Manchester City en el último partido de grupos de Champions. De cara al choque, además, cuentan con bajas más que sensibles. Marcao, que al fin estaba empezando a coger carrerilla en el eje de la zaga, se lesionó ante el City y tendrá que estar cerca de un mes en el dique seco. E Isco Alarcón, que también se había afianzado como uno de los indiscutibles de 'Sampa', está sancionado. Además, futbolistas importantes como Fernando Reges y Óliver Torres están tocados, y no está nada claro que vayan a estar.

Con todo ello, habrá que ver qué once pone en liza Sampaoli en el Villamarín. El 'Papu' Gómez podría actuar en el centro del campo, junto a Joan Jordán e Iván Rakitic. Arriba, por su lado, y ante las bajas y el mal estado físico de varios futbolistas, Suso Fernández y Jesús Navas aspiran a entrar al equipo, para formar junto a Rafa Mir y Erik Lamela, que sí que parecen fijos.

ALINEACIONES DEL DERBI SEVILLANO REAL BETIS VS. SEVILLA Real Betis (1-4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Edgar González, Pezzella, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez/Andrés Guardado; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Borja Iglesias Sevilla FC (1-4-3-3): Bono; Montiel, Gudelj, Rekik/Nianzou, Marcos Acuña; Rakitic, Joan Jordán, 'Papu' Gómez; Lamela, Rafa Mir y Suso/Jesús Navas

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL DERBI SEVILLANO REAL BETIS VS. SEVILLA

PARTIDO Real Betis vs. Sevilla FECHA Domingo, 6 de noviembre de 2022 ESTADIO Estadio Benito Villamarín, Sevilla HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL DERBI SEVILLANO REAL BETIS VS. SEVILLA Hasta el momento, no se conocen las listas de jugadores convocados para el duelo en ninguno de los dos clubes.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL DERBI SEVILLANO REAL BETIS VS. SEVILLA

REAL BETIS LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Juanmi: Lesión en el tobillo Luiz Felipe: Lesión en el isquio Joaquín: Lesión en el gemelo Camarasa: Problemas físicos Guido Rodríguez: Lesión en la cadera - Fekir SEVILLA FC LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Tecatito Corona: Peroné roto Marcao: Lesión en el muslo Nianzou: Lesión en el muslo Óliver Torres: Molestias Fernando: Mononucleosis Isco: 1 partido Carmona

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL DERBI SEVILLANO REAL BETIS VS. SEVILLA

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports

DIRECTV GO ARG y CHI: 17:00

COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Últimos partidos del Real Betis

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Betis 3-0 HJK Helsinki UEFA Europa League 03/11/2022 Real Sociedad 0-2 Real Betis LaLiga Santander 30/10/2022

Próximos partidos del Real Betis

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Valencia vs. Real Betis LaLiga Santander 09/11/2022 River Plate vs. Real Betis Amistoso 13/11/2022

Últimos partidos del Sevilla FC

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Manchester City 3-1 Sevilla UEFA Champions League 02/11/2022 Sevilla 0-1 Rayo Vallecano LaLiga Santander 29/10/2022

Próximos partidos del Sevilla FC

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Sevilla vs. Real Sociedad LaLiga Santander 09/11/2022 Celta Vigo vs. Sevilla LaLiga Santander 31/12/2022