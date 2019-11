Alfaro, contra el arbitraje: "Así no se puede"

El DT de Boca disparó contra Patricio Loustau luego del empate sin goles ante Vélez: el penal a Zárate, la roja a Fabra y más...

A nadie conformó el 0-0 en Liniers entre Vélez y Boca. El Fortín se jugaba la chance de acercarse a la punta, mientras que el Xeneize tenía la posibilidad de quedar nuevamente en soledad en la cima. Pero no: el empate dejó un sabor amargo en ambos y mucha calentura para Gustavo Alfaro contra Patricio Loustau.

“Así no se puede... Fue penal y muy claro contra Zárate. Y hubo varias más. Vi todas las jugadas, la de Cufré, la de Dominguez, la que quiere sacar Andrada y lo agarra estando amonestado, la de Cufré que es una plancha arriba...", reclamó el entrenador. Y agregó: "Lo que le decia a Trucco (el cuarto árbitro) es uniformidad de criterio en las sanciones. Me daba la razón cuando no se juzgan o evaluan de la misma manera".

"Vélez es buen equipo y no va a cambiar por la decisión de un árbitro. No lloro ni nada, quiero uniformidad de criterio. Hay equipos que trabajan en tirarse en pelota dividida y los árbitros compran", cerró.