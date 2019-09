7 para el 7: Alexis Sánchez vuelve a jugar pero no influye en Inter 1 Lazio 0

El técnico del Nerazzurri, Antonio Conte, optó por darle siete minutos al atacante chileno que suma su segundo encuentro con los lombardos.

Alexis Sánchez no ha tenido un buen inicio de temporada y eso se refleja en su suplencia. El atacante no fue considerado desde el arranque en el cruce entre Inter y Lazio, por la quinta fecha de la , sin embargo, Antonio Conte optó por darle siete minutos en el Giuseppe Meazza.

En el escaso tiempo en cancha que se anotó el tocopillano -relevo de Romelu Lukaku- alcanzó a entregar cuatro pases correctos, siempre moviéndose por la derecha del juego del Nerazzurri, un paso adelante de Danilo D'Ambrosio, quien anotó el único gol de la jornada y con quien bien podría disputar una camiseta.

El chileno no se entendió con Stefano Sensi y su pase al espacio acabó con la zaga de saliendo desde el fondo, en su única falla durante, en total, 7 + 5 minutos de descuentos. Lautaro Martínez fue su compañero de ataque y el argentino erró frente al arco tras recuperar. Alexis, desmarcado en el punto penal, se quedó esperando el pase, pero el número 10 quería hacer la personal.

Para el ex la brega no fue fácil. Le cometieron dos faltas y le contuvieron un centro que significó un tiro de esquina. Bien maniatado, cuando encontró un espacio libre desde la diestra centró sin destino. Sin influir todavía, mostró despliegue y presencia por la banda, como si la lucha por ganarse un puesto no solo tuviese que ver con uno de los dos del ataque (hoy Lukaku y Politano compusieron la dupla), sino que también en el extremo. Físicamente no está al 100 para su DT y, al menos, jugar le ayudó a sumar confianzas y validarse como opción.

Lo saludaron con un chilenismo

El Niño Maravilla arribó a con la intención de sumar más protagonismo y tener el ritmo de juego que no logró en el , pero en la escuadra lombarda solo registra 10 minutos en Liga, pese a que fue parte de la convocatoria en los tres partidos anteriores del Calcio.

Cabe recordar que en la antesala de este encuentro, el entrenador sostuvo que "Alexis Sánchez se insertará cuando me dé lo que pido, no tengo que complacer a nadie", dijo en conferencia de prensa. “Debo velar por los intereses del Inter, no de un jugador en particular”, complementó.

