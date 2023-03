Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella: cuándo termina su contrato, cuántas temporadas lleva y cuánto cobra de salario

El chileno encendió las alarmas en Francia puesto que aún no firma una extensión de su contrato, el que vence en junio próximo.

Alexis Sánchez goza de un gran momento con el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla se transformó en una pieza clave en el esquema del croata Igor Tudor y mantiene con vida a su escuadra en la Ligue 1 gracias a su aporte goleador. En 34 partidos disputados con la camiseta del cuadro de La Canebière, entre el torneo galo, la Champions League y la Copa de Francia, el chileno acumula 16 conquistas.

Antes del receso por la fecha FIFA de marzo, el nacido en Tocopilla se lució con un doblete en la victoria de los Olímpicos sobre el Stade de Reims quienes, de paso, cortaron la racha de 19 partidos invicto de los de Will Still. De este modo, consiguió recortar la distancia con el Paris Saint-Germain en la lucha por el campeonato aprovechando la caída de los parisinos ante el Rennes. Con sus tantos en el Auguste-Delaune II, el chileno llegó a las 12 dianas en el certamen (en 25 juegos) y quedó a un grito de alcanzar el registro de Lionel Messi.

En ese sentido existe preocupación en Les Phocéens dado que se acerca el término de su vínculo contractual. De hecho, según informó el periódico L'Equipe, aún no habrían comenzado las conversaciones entre las dos partes sobre su renovación por lo que el conjunto que hace de local en el Orange Vélodrome teme quedarse sin su principal carta ofensiva.

La alarma del cuadro focense aumentó aún más luego de las declaraciones del nacido en Tocopilla quien, tras la eliminación del certamen copero en manos del FC Aneccy de la Segunda categoría, manifestó su deseo de permanecer en la institución pero también dejó entrever que se marcharía en caso de no lograr los objetivos que se planteó tras su salida del Inter de Milán.

“Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vine de vacaciones al Marsella. Ni vengo a tomar el sol. Tengo muchas ganas de quedarme pero quiero ganar, no estoy aquí para terminar cuarto o tercero, ni siquiera segundo para ir a la Champions League. Quiero jugar desde el primer día para ser campeón y ganar títulos”, dijo el formado en Cobreloa. “He ganado toda mi carrera, así que depende de la ambición que tengamos, de dónde terminemos para aferrarnos a la Champions League. Mi futuro depende de todo esto”, añadió.

CUÁNDO TERMINA SU CONTRATO

El futbolista de 34 años arribó a Marsella el pasado 10 de agosto por una temporada con la posibilidad de extender su vínculo por un año más. Es decir, podría marcharse libre en junio al finalizar la presente campaña. En esa línea, el ex volante Jerome Rothen, campeón de la Copa Confederaciones 2003 con el PSG, puso en duda su continuidad. “Decir que Sánchez es muy apegado al club... Pero con la carrera de Alexis Sánchez, creo que no hay que apegarse demasiado a su parte emocional. Es un mercenario, Va para donde sopla el viento”, expresó a RMC en su calidad de comentarista.

Y agregó: “No me gustó su declaración hace unas semanas tras la eliminación en la Copa de Francia. No me gustó que dijera eso, presionando a los dirigentes, porque el Marsella siempre ha demostrado desde la llegada de Pablo Longoria (presidente) que es un club ambicioso. Si siente que en Marsella puede tener jugadores con un poco más de clase a sus espaldas, que le permitan marcar goles y crear muchas más ocasiones, se quedará”.

CUÁNTAS TEMPORADAS LLEVA

El ex Manchester United vive su primer curso con el cuadro focense tras rescindir su vínculo con el Nerazzurri el pasado 9 de agosto, el que se extendía hasta junio de 2023. Con los milaneses disputó un total de 109 partidos (40 como titular), en los que aportó con 20 goles y 18 asistencias en todas las competencias.

SUS ESTADÍSTICAS EN LA LIGUE 1:

SUS NÚMEROS EN CHAMPIONS LEAGUE:

EN LA COPA DE FRANCIA:

CUÁNTO COBRA DE SALARIO

El máximo artillero de La Roja percibe un sueldo de 3 millones de euros por temporada, menos de la mitad de los 7 que cobraba en el elenco comandado por Simone Inzaghi. El chileno es el cuarto mejor pagado del club por detrás de Eric Bailly, Mattéo Guendouzi y Azzedine Ounahi.