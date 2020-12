Alejandro Mayorga regresará a Chivas

El lateral izquierdo no continuará con Pumas y será segundo refuerzo del Guadalajara para el Guardianes 2021.

La reincorporación de César Huerta a para el Guardianes Clausura 2021 luego de su paso por Monarcas y Mazatlán no será la única para el Rebaño, pues también estará de vuelta Alejandro Mayorga.



Mayorga, quien se encontraba a préstamo con Pumas será el segundo refuerzo del Rebaño, según información de Marca Claro que pudo confirmar Goal.



El regreso del lateral izquierdo al Rebaño se debe a que Chivas y los de Universidad Nacional no pudieron llegar a un acuerdo para extender el préstamo de Mayorga.



Se sabe que el Guadalajara no realizará contratación de jugadores, por lo que mantendrán la base de la plantilla que llegó a semifinales del Guardianes 2020 con las incorporaciones de Huerta y Mayorga.



Ahora el nacido en Durango se sumará a los de Víctor Manuel Vucetich para competirle a Miguel Ponce el puesto, pues Cristian Calderón ha sido ubicado como extremo izquierdo, una posición en la que ahora pelea con Jesús Ricardo Angulo.



Josecarlos Van Rankin y Carlos Cisneros reportaron este miércoles a las pruebas médicas con Chivas pero aún no está definido si continuarán en la institución o les buscarán acomodo en algún otro club.