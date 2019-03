Alavés le puso precio a Guillermo Maripán ante interés del West Ham

El secretario deportivo del equipo de Vitoria, Sergio Fernández, aseguró que el club que quiera al chileno deberá pagar 28 millones de dólares.

Guillermo Maripán vive un gran presente en España. El defensor chileno ha sido una de las sorpresas de , junto a su equipo, el Deportivo , y su rendimiento lo ha situado en la órbita de grandes equipos del Viejo Continente.

El formado en ha sido uno de los hombres más destacados de la actual campaña de los Albiazules, que marchan en un expectante quinto lugar con 44 puntos. De hecho, ha sido titular en 21 de los 22 partidos en los que ha participado en el curso, totalizando 1.918 minutos, donde también se matriculó con dos conquistas.

Y, en ese sentido, el diario británico Daily Mail lo situó en la órbita del United de Manuel Pellegrini y de la . Sin embargo, desde el elenco vasco descartan que hayan ofertas formales por el futbolista y aseguran que el equipo que quiera al seleccionado nacional deberá poner sobre la mesa 28 millones de dólares.

Así lo reveló el secretario deportivo del equipo de Vitoria, Sergio Fernández. "Ya es un poco reiterativo lo que voy a decir. Ya veo que en causa mucha expectación sus actuaciones. Es un jugador imprescindible para Alavés y día tras día lo demuestra en la cancha. Sus evaluaciones en La Liga así lo demuestran", dijo el dirigente en diálogo con La Cuarta.

"No existe ninguna oferta por Maripán. No hay nada. En este momento no estamos pensando en desprendernos de un jugador que es esencial en nuestra campaña. No existe nada de West Ham United o de algún otro club. Usted sabe cómo son los rumores de prensa cuando los futbolistas pasan un buen momento. Además, si hubiera algo formal tampoco nos gustaría que se supiera por la prensa", añadió, abriéndose a una eventual negociación.

"Si algún club quiere a Maripán, tiene que contactarse formalmente con nosotros. Venir y hacer una oferta. Eso sí, el club que lo quiera debe pagar su cláusula de salida, que está fijada en 25 millones de euros (unos 28 millones de dólares)", cerró.

Por ahora, el defensor central se encuentra preparando en San Diego los duelos amistosos ante México y Estados Unidos que sostendrá la Selección chilena en el marco de la fecha FIFA. Los cruces están programados para este viernes 22 y el próximo martes 26, respectivamente. Tras el receso, se incorporará a la disciplina de Abelardo Fernández con miras al compromiso ante Atlético Madrid, el sábado 30 del mes en curso.