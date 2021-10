Que Laporta y su junta están escalando, a golpe de esforzado piolet, por el Everest de problemas que dejó Bartomeu, es un hecho. Que el actual presidente se ha encontrado con un club que tiene más trampas que una película de chinos, es otro hecho. Que existe un intenso debate sobre la postura con CVC y la adhesión a la Superliga de Florentino, es otro hecho. Que el actual presidente podría ver desgastada su imagen si sigue manteniendo en el cargo a un técnico en el que realmente no cree, es otro hecho. Y hoy Laporta, cuyo optimismo incurable roza la incontinencia verbal, se ha trompicado innecesariamente con Messi. Otro hecho. El presidente explica que tuvo la esperanza de que Messi hubiera dicho que jugaría gratis. Eso le habría gustado y le habría convencido, dice, pero que no se lo pidieron por su nivel. La verdad es que Messi jamás podría haber jugado gratis, salvo en el país de la gominola y el mundo de la piruleta. En todo caso, podría haber jugado por el salario mínimo. Semi-gratis. Laporta añade que si Messi hubiese accedido, luego se le habría compensado en sucesivos años, "cuando la economía correspondiera" (¿?).

Tras escuchar al presidente, las preguntas se agolpan en el imaginario del socio. ¿Qué tipo de croquis moral hace falta para explicar que la esperanza pasaba porque Messi jugase gratis mientras el resto de compañeros cobraba entonces sueldos fuera de mercado? ¿Habría sido justo que Messi, que accedió a diferir y rebajar su salario para seguir, jugase gratis? ¿No era suficiente rebaja cuando el presidente se pasó todo el verano diciendo que la cosa iba bien? ¿Messi gratis y uno de los capitanes cobrando diez "kilos" netos por año? ¿Messi gratis mientras generaba un tercio de los ingresos del club? ¿Messi gratis y Umtiti cobrando una 'leña' sin jugar? Ya puestos a pedir ¿por qué no Messi gratis y pagando de su bolsillo el sueldo anual de Coutinho?

En el asunto de la gratuidad soñada y no pedida hay otra pata para el banco. Laporta reconoce que mientras tenía en mente la continuidad de Leo, quiso fichar a Neymar. La cuestión era cómo articular ese plan maestro y encajarlo en la caja: ¿Messi un año gratis y Neymar cobrando en 'Sugus' de piña? No se sostiene. Laporta llegó a la presidencia con el objetivo de renovar a Messi, no de convencerle para jugar gratis, ni para airear en público que tenía una esperanza digna de los habitantes de Narnia. Nadie puede dudar del barcelonismo de Laporta, ni de su legitimidad, ni del incontestable apoyo que tuvo en las urnas, porque los socios recuerdan con entusiasmo aquella primera etapa en la que fue valiente en la toma de decisiones. Merece crédito y paciencia. Y precisamente por eso, debería reflexionar. Se le ha escapado la tortuga con Messi. Y gratis.

Rubén Uría