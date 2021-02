Al Atlético de Madrid no le va mal sin Joao Félix

Joao Félix será baja en los próximos partidos del Atlético por su positivo por Covid-19. El Atleti ha ganado los partidos en los que no estuvo el luso

Malas noticias en cuanto a la salud del futbolista, siempre la parte más importante de cualquier noticia de este tipo y más en los tiempos de pandemia que corren. No tan mala en el plano deportivo.

Joao Félix ha dado positivo por Covid-19 por lo que estará de baja en el Atlético el tiempo pertinente. Pese a su clase, a ser el segundo máximo goleador del equipo (9 goles) y su capacidad de ser el enganche perfecto entre el centro del campo y el ataque, lo cierto es que el Atleti no ha perdido en ninguno de los partidos en que el Menino de Oro no ha estado.

Se perdió el partido de Copa del Rey ante el Cardassar donde sus compañeros resolvieron sin problemas ante un equipo de menor categoría, aunque en uno de los grandes duelos de esta primera vuelta exitosa del Atleti, el que le enfrentó a la Real Sociedad que porfiaba en los puestos de cabeza, tampoco jugó y su equipo ganó por 0-2.

Es cierto que el luso ha combinado titularidades (18) con suplencias (7), algo que se ha acentuado en los últimos tiempos donde ante Eibar, Sevilla y Alavés partió desde el banco. Tres de los seis últimos envites del Atlético donde no fue titular si bien tras su salida el equipo remontó (Eibar y Alavés) o sentenció (Sevilla).

Su sustituto, el mejor asistente de la Liga: Correa

La ausencia de Joao Félix dará la oportunidad a Ángel Correa de hacerse con un hueco en el once. El argentino es el mejor asistente no solo del Atlético (9 asistencias en todas las competiciones) si no en el mejor de la Liga (6, junto a Aspas).

De hecho Correa es el único futbolista del Atlético que ha participado en los 27 partidos oficiales aunque nueve de ellos saliendo desde el banquillo.

Otras opciones para Simeone

Aunque Correa no es la única alternativa para suplir a Joao Félix. Esta temporada ya ha jugado con Llorente como falso nueve, lo que permitiría a Saúl entrar en el centro del campo junto a Koke.